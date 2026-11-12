Arabia Saudyjska wzywa Unię Europejską do uznania jemeńskiego ruchu Huti za organizację terrorystyczną. Jednocześnie państwa europejskie obawiają się, że taka decyzja może ograniczyć kontakty z ugrupowaniem i zaszkodzić ewentualnemu procesowi pokojowemu w Jemenie, informuje Jerusalem Post, powołując się na sześciu europejskich urzędników.

Kampania Rijadu jest częścią szerszych działań na rzecz zwiększenia międzynarodowej presji na wspieranych przez Iran Huti. Według gazety po wznowieniu wojny ugrupowanie w ostatnich tygodniach niemal codziennie atakuje Arabię Saudyjską.

Potrzebna jest zgoda wszystkich państw UE

Wpisanie Huti na listę terrorystyczną wymaga jednomyślnego poparcia wszystkich 27 państw członkowskich UE. Obecnie inicjatywę tę popiera jedynie niewielka liczba krajów, powiedział jeden z rozmówców gazety. Jednocześnie Unia Europejska już nakłada na Huti sankcje, w tym embargo na dostawy broni oraz zamrożenie aktywów 12 dowódców.

UE uznała również za organizację terrorystyczną irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, który wspiera Huti. Sam ruch Huti został wpisany na listy terrorystyczne przez USA, Australię i Kanadę. W ubiegłym miesiącu Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą UE do podjęcia takiego samego kroku.

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Obawy dotyczące negocjacji i żeglugi

Europejscy urzędnicy obawiają się, że wpisanie Huti na listę terrorystyczną może zamknąć ograniczone kanały komunikacji z ruchem i utrudnić udział Europy w przyszłym procesie pokojowym w Jemenie. Joanna de Deus Pereira, starsza badaczka w Royal United Services Institute, wskazała również na ryzyko ataków Huti na europejskie statki w pobliżu Jemenu oraz możliwe trudności dla organizacji humanitarnych na obszarach kontrolowanych przez ruch.

Urzędnicy podkreślili także, że decyzję o wpisaniu na listę terrorystyczną trudno odwrócić: usunięcie organizacji z niej również wymagałoby jednomyślnej zgody państw UE. W 2022 roku Huti i wspierany przez Arabię Saudyjską rząd Jemenu uzgodnili zawieszenie broni, jednak zakończyło się ono w lipcu tego roku. Od tego czasu strony przeprowadzają transgraniczne ataki, w których giną i odnoszą obrażenia cywile.

W październiku, po śmiertelnym ataku rakietowym Huti na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie, szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła, że blok solidaryzuje się z Arabią Saudyjską.

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