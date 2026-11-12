Саудовская Аравия призывает Европейский союз признать йеменское движение хуситов террористической организацией. В то же время европейские страны опасаются, что такое решение может ограничить контакты с группировкой и навредить возможному мирному процессу в Йемене, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на шестерых европейских чиновников.

Кампания Эр-Рияда является частью более широких усилий по усилению международного давления на поддерживаемых Ираном хуситов. По данным издания, после возобновления войны группировка в последние недели почти ежедневно атакует Саудовскую Аравию.

Необходимо согласие всех государств ЕС

Для внесения хуситов в террористический список необходима единогласная поддержка всех 27 государств-членов ЕС. В настоящее время эту инициативу поддерживает лишь небольшое число стран, заявил один из собеседников издания. В то же время Евросоюз уже применяет к хуситам санкции, в частности эмбарго на поставки оружия и замораживание активов 12 командиров.

ЕС также признал террористической организацией Корпус стражей исламской революции Ирана, который поддерживает хуситов. Само движение хуситов внесли в террористические списки США, Австралия и Канада. В прошлом месяце Европейский парламент принял резолюцию с призывом к ЕС сделать такой же шаг.

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Опасения относительно переговоров и судоходства

Европейские чиновники опасаются, что внесение хуситов в террористический список может закрыть ограниченные каналы связи с движением и осложнить участие Европы в будущем мирном процессе в Йемене. Старшая научная сотрудница Королевского объединенного института оборонных исследований Джоана де Деус Перейра также указала на риск атак хуситов на европейские суда вблизи Йемена и возможные трудности для гуманитарных организаций в районах, контролируемых движением.

Чиновники также подчеркнули, что решение о внесении в террористический список трудно отменить: для исключения организации из него также потребуется единогласное согласие государств ЕС. В 2022 году хуситы и поддерживаемое Саудовской Аравией правительство Йемена договорились о перемирии, однако оно прекратилось в июле этого года. С тех пор стороны осуществляют трансграничные атаки, в результате которых есть погибшие и раненые среди гражданских.

В октябре после смертоносного ракетного удара хуситов по Международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о солидарности блока с Саудовской Аравией.

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