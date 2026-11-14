设在荷兰海牙的国际刑事法院法官金伯利·普罗斯特表示，美国对她及其他国际刑事法院官员实施的制裁，是试图恐吓法院的行为，不会改变法院的工作。由于这些限制，她的信用卡被取消，并在获得银行服务方面遇到困难，CBC报道。

普罗斯特表示，由于美国金融体系影响广泛，她每次都不确定银行转账能否完成。制裁还影响了她使用需要银行卡的服务，包括叫车或预订酒店。她还称，她和其他国际刑事法院法官被剥夺了对Google、iCloud和Amazon服务账户的访问权限。

针对法官的制裁

美国于8月对普罗斯特实施制裁。她因参与法院授权就自2003年以来阿富汗境内涉嫌战争罪行启动初步调查而被列入制裁名单，其中包括美国军人可能犯下的罪行。与此同时，自2021年以来，该调查主要聚焦阿富汗当局和塔利班武装的行为，而非美国的作用。

这些制裁成为美国总统唐纳德·特朗普政府针对国际刑事法院行动的一部分。2025年2月，特朗普就涉及美国人员的调查，以及针对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特的逮捕令发布了制裁行政命令。

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诉讼与法院工作

6月，普罗斯特与另外两名国际刑事法院法官对特朗普政府提起诉讼。法官们认为，这些限制旨在施加法外压力，迫使他们受私人利益而非事实和法律指引。

普罗斯特强调，法官将继续客观且独立地审理案件。她表示，如果美国自行针对相关指控开展真正的调查或司法追诉，国际刑事法院将不会对美国公民拥有管辖权。

10月，美国允许国际刑事法院在六个月内使用某些信息和银行服务。普罗斯特表示，完全失去对此类系统的访问权限可能严重瘫痪法院的工作。她呼吁缔约国保护国际刑事法院，并称它是一个属于国家的法院，而不是属于检察官或法官的法院。

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