Sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego z siedzibą w Hadze w Holandii, Kimberly Prost, oświadczyła, że amerykańskie sankcje wobec niej i innych urzędników MTK są próbą zastraszenia sądu, która nie zmieni jego pracy. Z powodu ograniczeń anulowano jej karty kredytowe i pojawiły się trudności z dostępem do usług bankowych, informuje CBC.

Prost powiedziała, że ze względu na szeroki wpływ amerykańskiego systemu finansowego za każdym razem nie jest pewna, czy przelew bankowy zostanie zrealizowany. Sankcje wpłynęły także na możliwość korzystania z usług wymagających karty bankowej, w tym zamawiania przejazdów lub rezerwowania hoteli. Poinformowała również, że ona i inni sędziowie MTK zostali pozbawieni dostępu do kont w usługach Google, iCloud i Amazon.

Sankcje wobec sędziów

USA nałożyły sankcje na Prost w sierpniu. Została wpisana na listę sankcyjną z powodu udziału w sądowym zezwoleniu na rozpoczęcie wstępnego dochodzenia w sprawie domniemanych zbrodni wojennych w Afganistanie od 2003 roku, w tym możliwych zbrodni amerykańskich wojskowych. Jednocześnie od 2021 roku dochodzenie koncentruje się przede wszystkim na działaniach władz afgańskich i sił talibów, a nie na roli USA.

Sankcje stały się częścią kampanii administracji prezydenta USA Donalda Trumpa przeciwko MTK. W lutym 2025 roku Trump wydał rozporządzenie wykonawcze dotyczące sankcji w związku z dochodzeniami dotyczącymi personelu amerykańskiego oraz nakazami aresztowania premiera Izraela Binjamina Netanjahu i byłego ministra obrony Joawa Galanta.

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Pozew i praca sądu

W czerwcu Prost wraz z dwoma innymi sędziami MTK złożyła pozew przeciwko administracji Trumpa. Sędziowie twierdzą, że ograniczenia mają na celu wywieranie pozasądowej presji i zmuszenie ich, by kierowali się prywatnymi interesami, a nie faktami i prawem.

Prost podkreśliła, że sędziowie będą nadal rozpatrywać sprawy obiektywnie i niezależnie. Według niej MTK nie miałby jurysdykcji wobec obywateli USA, gdyby same Stany Zjednoczone prowadziły rzeczywiste dochodzenia lub postępowania karne w sprawie odpowiednich zarzutów.

W październiku USA zezwoliły MTK przez sześć miesięcy korzystać z określonych usług informacyjnych i bankowych. Według Prost całkowita utrata dostępu do takich systemów mogłaby poważnie sparaliżować pracę sądu. Wezwała państwa strony do ochrony MTK, nazywając go sądem państw, a nie prokuratorów czy sędziów.

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