Судья Международного уголовного суда, базирующегося в Гааге, Нидерланды, Кимберли Прост заявила, что санкции США против нее и других должностных лиц МУС являются попыткой запугать суд, которая не изменит его работу. Из-за ограничений у нее отменили кредитные карты и возникли трудности с доступом к банковским услугам, сообщает CBC.

Прост рассказала, что из-за широкого влияния американской финансовой системы она каждый раз не уверена, пройдет ли банковский перевод. Санкции также повлияли на возможность пользоваться сервисами, для которых необходима банковская карта, в частности заказывать поездки или бронировать гостиницы. Она также сообщила, что ее и других судей МУС лишили доступа к учетным записям в сервисах Google, iCloud и Amazon.

Санкции против судей

США ввели санкции против Прост в августе. Ее включили в санкционный список из-за участия в судебном разрешении начать предварительное расследование предполагаемых военных преступлений в Афганистане с 2003 года, в том числе возможных преступлений американских военных. В то же время с 2021 года расследование сосредоточено прежде всего на действиях афганских властей и сил «Талибана», а не на роли США.

Санкции стали частью кампании администрации президента США Дональда Трампа против МУС. В феврале 2025 года Трамп издал указ о санкциях в связи с расследованиями в отношении американского персонала и ордерами на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

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Иск и работа суда

В июне Прост вместе с двумя другими судьями МУС подала иск против администрации Трампа. Судьи утверждают, что ограничения направлены на оказание внесудебного давления и принуждение их руководствоваться частными интересами, а не фактами и правом.

Прост подчеркнула, что судьи и дальше будут рассматривать дела объективно и независимо. По ее словам, МУС не имел бы юрисдикции в отношении граждан США, если бы Соединенные Штаты сами проводили подлинные расследования или судебное преследование по соответствующим обвинениям.

В октябре США разрешили МУС в течение шести месяцев пользоваться определенными информационными и банковскими услугами. По словам Прост, полная потеря доступа к таким системам могла бы серьезно парализовать работу суда. Она призвала государства-участники защищать МУС, назвав его судом государств, а не прокуроров или судей.

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