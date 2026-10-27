台湾防务部门表示，不会放松对中国大陆卫星侦察和数据收集活动的警惕。在中国国家电视台央视发布一段视频后，台湾作出上述表态。该视频包含由商业遥感卫星星座“吉林一号”拍摄的该岛详细影像，《南华早报》报道。

防务部门负责人顾立雄（Wellington Koo Li-hsiung）对记者表示，该部门将采取预警和应对措施。他说，这尤其包括隐蔽、机动和分散部署兵力，以确保武装部队的作战安全。

展示台湾地标的视频

央视发布了一段42秒的视频，其中全岛影像与中正纪念堂、国立故宫博物院、台北大巨蛋、台北港、日月潭和玉山的画面交替出现。视频配文将台湾描述为中国的一个省。视频还称，从太空中可以清楚看到每一条街道。

北京认为台湾是中国的一部分，并表示可能以武力实现统一。与此同时，台湾拥有自己的自治治理。包括美国在内的大多数国家不承认台湾是独立国家；不过，华盛顿反对以武力夺取该岛，并向其供应武器。

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卫星监视能力

这些已发布的材料是连续第二次“吉林一号”影像被用于北京围绕10月25日展开的信息宣传活动。该日期是1945年日本对台湾的殖民统治结束的日子。去年，北京正式将其定为台湾光复日。

根据中国方面的报道，公开发布的影像分辨率低于1米，因此能够辨别街道布局和其他物体。台湾国防安全研究院研究员约瑟夫·温表示，“吉林一号”显示出北京能够对台湾几乎任何地区进行高细节监视的能力。同时，能否持续监视取决于卫星数量和轨道配置、传感器类型以及图像传输和处理速度。

温补充说，长期监视可提供具有军事用途的信息，包括军事基地附近车辆数量的变化。行政院长卓荣泰表示，台北正通过常规和特别预算加强防务，并以法律和技术手段应对外部威胁。

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