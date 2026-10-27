Министерство обороны Тайваня заявило, что не будет ослаблять бдительность в отношении спутниковой разведки и сбора данных со стороны материкового Китая. Заявление прозвучало после того, как китайский государственный телеканал CCTV опубликовал видео с подробными снимками острова, сделанными коммерческой группировкой спутников дистанционного зондирования Jilin-1, сообщает South China Morning Post.

Министр обороны Веллингтон Ку Ли-сюн заявил журналистам, что ведомство будет принимать меры раннего предупреждения и реагирования. По его словам, это предусматривает, в частности, маскировку, мобильность и рассредоточение сил, чтобы гарантировать оперативную безопасность вооруженных сил.

Видео с достопримечательностями Тайваня

CCTV опубликовал 42-секундное видео, в котором изображения всего острова сменяются кадрами Мемориального зала Чан Кайши, Национального дворцового музея, Taipei Dome, порта Тайбэя, озера Солнца и Луны и горы Юйшань. Видео сопровождалось формулировкой, представляющей Тайвань как провинцию Китая. В ролике также утверждалось, что из космоса четко видна каждая улица.

Пекин считает Тайвань частью Китая и заявляет о возможности воссоединения силой. В то же время Тайвань имеет собственное самоуправление. Большинство стран, в том числе США, не признают Тайвань независимым государством, однако Вашингтон выступает против силового захвата острова и поставляет ему вооружения.

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Возможности спутникового наблюдения

Опубликованные материалы стали вторым подряд случаем, когда снимки Jilin-1 использовали в информационной кампании Пекина вокруг 25 октября — даты окончания японского колониального правления над Тайванем в 1945 году. В прошлом году Пекин официально определил ее как День восстановления Тайваня.

Согласно китайским сообщениям, открыто опубликованные снимки имели разрешение менее одного метра, что позволяет различать планировку улиц и другие объекты. Исследователь тайваньского Института исследований национальной обороны и безопасности Джозеф Вэнь отметил, что Jilin-1 демонстрирует способность Пекина вести высокодетальное наблюдение почти за любой частью Тайваня. В то же время возможность непрерывного наблюдения зависит от количества и орбитальной конфигурации спутников, типа сенсоров, а также скорости передачи и обработки изображений.

Вэнь добавил, что длительное наблюдение может предоставить военным полезную информацию, в частности об изменениях количества автомобилей возле военных баз. Премьер-министр Чо Чжунтай заявил, что Тайбэй укрепляет оборону за счет регулярного и специального бюджетов, а также реагирует на внешние угрозы правовыми и технологическими средствами.

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