Ministerstwo Obrony Narodowej Tajwanu oświadczyło, że nie osłabi czujności wobec rozpoznania satelitarnego i gromadzenia danych przez kontynentalne Chiny. Oświadczenie padło po tym, jak chińska państwowa telewizja CCTV opublikowała nagranie ze szczegółowymi zdjęciami wyspy wykonanymi przez komercyjną konstelację satelitów teledetekcyjnych Jilin-1, informuje South China Morning Post.

Minister obrony Wellington Koo Li-hsiung powiedział dziennikarzom, że resort podejmie działania w zakresie wczesnego ostrzegania i reagowania. Jak zaznaczył, obejmuje to między innymi maskowanie, mobilność i rozproszenie sił, aby zapewnić bezpieczeństwo operacyjne sił zbrojnych.

Wideo z zabytkami Tajwanu

CCTV opublikowała 42-sekundowe nagranie, w którym ujęcia całej wyspy przeplatają się z kadrami Mauzoleum Czang Kaj-szeka, Narodowego Muzeum Pałacowego, Taipei Dome, portu w Tajpej, jeziora Słońca i Księżyca oraz góry Yushan. Film opatrzono sformułowaniem przedstawiającym Tajwan jako prowincję Chin. W nagraniu twierdzono również, że z kosmosu wyraźnie widać każdą ulicę.

Pekin uważa Tajwan za część Chin i deklaruje możliwość zjednoczenia siłą. Jednocześnie Tajwan ma własne samorządy. Większość państw, w tym Stany Zjednoczone, nie uznaje Tajwanu za niepodległe państwo, jednak Waszyngton sprzeciwia się siłowemu przejęciu wyspy i dostarcza jej broń.

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Możliwości obserwacji satelitarnej

Opublikowane materiały były drugim z rzędu przypadkiem wykorzystania zdjęć Jilin-1 w kampanii informacyjnej Pekinu wokół 25 października — daty zakończenia japońskich rządów kolonialnych na Tajwanie w 1945 roku. W ubiegłym roku Pekin oficjalnie ustanowił ten dzień Dniem Odzyskania Tajwanu.

Według chińskich doniesień publicznie udostępnione zdjęcia miały rozdzielczość poniżej jednego metra, co umożliwia rozróżnienie układu ulic i innych obiektów. Joseph Wen, badacz z tajwańskiego Instytutu Badań nad Obronnością Narodową i Bezpieczeństwem, stwierdził, że Jilin-1 pokazuje zdolność Pekinu do prowadzenia bardzo szczegółowej obserwacji niemal każdej części Tajwanu. Jednocześnie możliwość ciągłej obserwacji zależy od liczby i konfiguracji orbitalnej satelitów, rodzaju sensorów oraz szybkości przesyłania i przetwarzania obrazów.

Wen dodał, że długotrwała obserwacja może dostarczyć informacji użytecznych wojskowo, w tym o zmianach liczby pojazdów w pobliżu baz wojskowych. Premier Cho Jung-tai powiedział, że Tajpej wzmacnia obronę poprzez budżety regularne i specjalne, a także reaguje na zewnętrzne zagrożenia środkami prawnymi i technologicznymi.

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