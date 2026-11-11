捷克网球选手琳达·诺斯科娃在美国加利福尼亚州以6:3、6:3击败美国选手可可·高芙，成为首位锁定WTA年终总决赛半决赛席位的球员。这是21岁的诺斯科娃首次参加WTA年终总决赛。

诺斯科娃的强势胜利

世界排名第八的诺斯科娃仅在首盘就四次破掉高芙的发球局。诺斯科娃打得很有侵略性，发球也很稳定，并且在第二盘仅出现一次非受迫性失误。她以一记ACE球结束比赛。

赛后，诺斯科娃开玩笑说，加利福尼亚球迷在赛后给予的支持比比赛期间更响亮。她还表示，自己在整场比赛中始终保持专注。据BBC体育报道，这是这位捷克选手本赛季第六次战胜世界排名前十的网球选手。她在7月赢得了自己首个温布尔登大满贯冠军。

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高芙的机会与佩古拉的胜利

世界排名第四的高芙仍保有晋级半决赛的机会，她的同胞杰西卡·佩古拉也是如此。在对阵诺斯科娃的比赛中，高芙发出八记ACE球并出现八次双误，在二发上仅赢得24个回合中的六个。

此前在第一组中，佩古拉以6:2、7:5击败乌克兰选手玛尔塔·科斯秋克，令其失去继续征战该赛事的机会。自8月起手腕受伤的科斯秋克，直到世界排名第一的叶连娜·莱巴金娜退赛后，才于周六得知自己将参加比赛。对阵佩古拉时，这位乌克兰选手出现17次非受迫性失误，而美国选手有五次。

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