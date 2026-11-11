Czeska tenisistka Linda Noskova pokonała Amerykankę Coco Gauff 6:3, 6:3 w Kalifornii w USA i jako pierwsza zapewniła sobie awans do półfinału WTA Finals. Dla 21-letniej Noskovej jest to debiutancki występ w WTA Finals.

Przekonujące zwycięstwo Noskovej

Ósma rakieta świata cztery razy przełamała serwis Gauff już w pierwszym secie. Noskova grała agresywnie i pewnie serwowała, a w drugiej partii popełniła jeden niewymuszony błąd. Mecz zakończyła asem serwisowym.

Po meczu Noskova zażartowała, że wsparcie kalifornijskich kibiców po spotkaniu było głośniejsze niż w jego trakcie. Powiedziała także, że pozostawała w meczu przez całe spotkanie. Jak informuje BBC Sport, było to szóste w tym sezonie zwycięstwo Czeszki nad tenisistką z czołowej dziesiątki światowego rankingu. W lipcu zdobyła swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy na Wimbledonie.

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Szanse Gauff i zwycięstwo Peguli

Gauff, która zajmuje czwarte miejsce w światowym rankingu, nadal zachowuje szanse na awans do półfinału, podobnie jak jej rodaczka Jessica Pegula. W meczu z Noskovą Gauff zaserwowała osiem asów i popełniła osiem podwójnych błędów serwisowych, a przy drugim podaniu wygrała tylko sześć z 24 wymian.

Wcześniej w pierwszej grupie Pegula pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk 6:2, 7:5 i pozbawiła ją szans na dalszy udział w turnieju. Kostiuk, która od sierpnia zmaga się z urazem nadgarstka, dowiedziała się o udziale w zawodach dopiero w sobotę po wycofaniu się liderki światowego rankingu Jeleny Rybakiny. W meczu z Pegulą Ukrainka popełniła 17 niewymuszonych błędów, podczas gdy Amerykanka — pięć.

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