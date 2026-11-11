Чешская теннисистка Линда Носкова в Калифорнии, США, обыграла американку Коко Гофф со счетом 6:3, 6:3 и первой обеспечила себе выход в полуфинал Итогового турнира WTA. Для 21-летней Носковой это дебютное участие в WTA Finals.

Убедительная победа Носковой

Восьмая ракетка мира четыре раза взяла подачу Гофф уже в первом сете. Носкова действовала агрессивно и уверенно подавала, а во второй партии допустила одну невынужденную ошибку. Матч она завершила эйсом.

После игры Носкова пошутила, что поддержка калифорнийских болельщиков после матча была громче, чем во время него. Также она сказала, что оставалась в матче на протяжении всей встречи. Как сообщает BBC Sport, это шестая победа чешки над теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга в сезоне. В июле она завоевала свой первый титул Grand Slam на Уимблдоне.

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Шансы Гофф и победа Пегулы

Гофф, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, еще сохраняет шансы на выход в полуфинал, как и ее соотечественница Джессика Пегула. В матче против Носковой Гофф выполнила восемь эйсов и допустила восемь двойных ошибок, а на второй подаче выиграла лишь шесть из 24 розыгрышей.

Ранее в первой группе Пегула обыграла украинку Марту Костюк — 6:2, 7:5 — и лишила ее шансов продолжить выступление на турнире. Костюк, которая с августа имеет травму запястья, узнала об участии в соревнованиях только в субботу после снятия первой ракетки мира Елены Рыбакиной. В матче с Пегулой украинка допустила 17 невынужденных ошибок, тогда как американка — пять.

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