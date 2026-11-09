美国加州大学旧金山分校的科学家开发了一种实验性B-SYNC CAR-T细胞疗法，在两种含有人类肿瘤细胞的模型中，完全清除了所有小鼠的弥漫性中线胶质瘤（DMG）肿瘤。正如ScienceDaily报道，研究人员正在UCSF Health筹备该方法的临床试验，该试验最早可能于2027年4月启动。

仅在大脑中激活

B-SYNC CAR-T是经过修饰的免疫系统T细胞。研究人员将其编程为只有在进入大脑后才产生攻击肿瘤的受体。启动信号是brevican，这是一种在脑组织中常见的蛋白质。激活后，这些细胞能够识别肿瘤蛋白EphA2或IL13Rα2。

起初，科学家向植入人类DMG细胞的小鼠静脉注射这些细胞。一部分细胞进入大脑并开始攻击肿瘤，而在血液和脾脏中，它们不会产生抗肿瘤受体。通过脑室内注射细胞获得了最显著的结果：常规CAR-T疗法无法控制肿瘤，而B-SYNC CAR-T清除了每一只接受测试小鼠的肿瘤。

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再次注入肿瘤细胞后的保护作用

治疗近七周后，研究人员再次向小鼠注入DMG细胞。所有接受B-SYNC CAR-T治疗的动物都排斥了这些细胞。根据团队的观察，经过修饰的免疫细胞在治疗后70多天内仍保持功能。

DMG是一种侵入脑干的侵袭性儿童脑癌。脑干负责调节呼吸、心跳和吞咽。几乎所有确诊患有这种疾病的儿童都会在一年内死亡，而现有疗法在遏制疾病进展方面的成功有限。B-SYNC CAR-T在人体中的有效性尚未得到研究；计划中的试验将使用患者自身经基因改造、用于该疗法的T细胞。

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