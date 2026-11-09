Учёные Калифорнийского университета в Сан-Франциско, США, разработали экспериментальную клеточную терапию B-SYNC CAR-T, которая полностью устранила опухоли диффузной срединной глиомы (DMG) у всех мышей в двух моделях с человеческими опухолевыми клетками. Как сообщает ScienceDaily, исследователи готовят клиническое испытание метода в UCSF Health, которое потенциально может начаться уже в апреле 2027 года.

Активация только в мозге

B-SYNC CAR-T — это модифицированные Т-клетки иммунной системы. Их запрограммировали вырабатывать рецепторы для атаки на опухоль только после попадания в мозг. Сигналом для запуска служит бревикан — белок, распространённый в тканях мозга. После активации клетки могут распознавать опухолевые белки EphA2 или IL13Rα2.

Сначала учёные вводили клетки внутривенно мышам, которым имплантировали человеческие клетки DMG. Часть клеток попадала в мозг и начинала атаковать опухоль, тогда как в крови и селезёнке они не вырабатывали противоопухолевые рецепторы. Наиболее выраженный результат получили после внутрижелудочкового введения клеток: обычная CAR-T-терапия не могла взять опухоли под контроль, тогда как B-SYNC CAR-T устранила их у каждой протестированной мыши.

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Защита после повторного введения опухолевых клеток

Почти через семь недель после лечения исследователи повторно ввели мышам клетки DMG. Все животные, получившие B-SYNC CAR-T, отторгли эти клетки. По наблюдениям команды, модифицированные иммунные клетки сохраняли функциональность более 70 дней после терапии.

DMG — агрессивный детский рак мозга, который прорастает в ствол мозга — область, регулирующую дыхание, сердцебиение и глотание. Почти все дети с таким диагнозом умирают в течение года, а существующие методы лечения имеют ограниченный успех в сдерживании прогрессирования болезни. Эффективность B-SYNC CAR-T у людей ещё не изучали; в запланированном испытании предполагается использовать собственные Т-клетки пациентов, генетически модифицированные для этой терапии.

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