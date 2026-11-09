Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco w USA opracowali eksperymentalną terapię komórkową B-SYNC CAR-T, która całkowicie usunęła guzy rozlanego glejaka linii środkowej (DMG) u wszystkich myszy w dwóch modelach z ludzkimi komórkami nowotworowymi. Jak informuje ScienceDaily, badacze przygotowują badanie kliniczne tej metody w UCSF Health, które potencjalnie może rozpocząć się już w kwietniu 2027 roku.

Aktywacja tylko w mózgu

B-SYNC CAR-T to zmodyfikowane limfocyty T układu odpornościowego. Zaprogramowano je tak, aby wytwarzały receptory atakujące nowotwór dopiero po dotarciu do mózgu. Sygnałem uruchamiającym jest brevikan — białko powszechne w tkankach mózgu. Po aktywacji komórki mogą rozpoznawać białka nowotworowe EphA2 lub IL13Rα2.

Początkowo naukowcy podawali komórki dożylnie myszom, którym wszczepiono ludzkie komórki DMG. Część komórek docierała do mózgu i zaczynała atakować nowotwór, natomiast we krwi i śledzionie nie wytwarzały one receptorów przeciwnowotworowych. Najwyraźniejszy rezultat uzyskano po podaniu komórek do komór mózgu: standardowa terapia CAR-T nie zdołała opanować guzów, podczas gdy B-SYNC CAR-T usunęła je u każdej badanej myszy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ochrona po ponownym podaniu komórek nowotworowych

Niemal siedem tygodni po leczeniu badacze ponownie podali myszom komórki DMG. Wszystkie zwierzęta, które otrzymały B-SYNC CAR-T, odrzuciły te komórki. Według obserwacji zespołu zmodyfikowane komórki odpornościowe zachowywały funkcjonalność przez ponad 70 dni po terapii.

DMG jest agresywnym dziecięcym nowotworem mózgu, który wrasta w pień mózgu — obszar regulujący oddychanie, bicie serca i połykanie. Niemal wszystkie dzieci z taką diagnozą umierają w ciągu roku, a obecne metody leczenia mają ograniczoną skuteczność w powstrzymywaniu postępu choroby. Skuteczność B-SYNC CAR-T u ludzi nie została jeszcze zbadana; w planowanym badaniu mają zostać wykorzystane własne limfocyty T pacjentów, genetycznie zmodyfikowane na potrzeby tej terapii.

Czytaj nas na