以色列国防军公布了有关寻回哈达尔·戈尔丁中尉遗骸行动的新细节。戈尔丁于2014年8月1日在加沙地带拉法死亡。据《耶路撒冷邮报》报道，以色列军方称，在遗骸被送回前的最近几年里，戈尔丁的遗骸被存放在拉法南部的地下网络中。

这名军人的遗骸于2025年11月9日被送回以色列，两天后下葬。以军评估称，寻回戈尔丁的努力持续了十多年，并在战争期间加强。

住宅区下方的地道

以色列军方称，该通道长逾10公里，由三层组成，最深一层位于地下30米处。它穿过费城走廊附近一个人口密集的住宅区下方，包括联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处设施、清真寺、诊所、幼儿园和学校下方。

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以军称，军方在该网络内部发现约80个房间，其中包括指挥室。以色列军方表示，哈马斯高级指挥官利用这些房间储存武器、长期停留并策划针对以色列部队的袭击。军方点名的人员包括哈马斯在拉法的旅长穆罕默德·沙巴纳。

搜寻与封堵

2025年7月，在南方司令部、辛贝特和军事情报部门的一次行动中，以色列部队拘留了哈马斯成员马尔万·阿尔-哈姆斯。他被怀疑知道戈尔丁在拉法“德罗尔·拉万”地道中的埋葬地点。

2026年6月底，“亚哈洛姆”和“沙耶特第13”部队完成了对该通道的封堵。以军在描述此次行动时表示，该通道长逾16公里，封堵时使用了超过3万立方米混凝土。2025年11月，以色列军方还摧毁了一处竖井，据其数据，戈尔丁11年前正是通过该竖井被绑架。

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