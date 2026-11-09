Армия обороны Израиля раскрыла новые подробности операций по возвращению останков лейтенанта Хадара Гольдина, погибшего в Рафахе, сектор Газа, 1 августа 2014 года. По данным Jerusalem Post, израильские военные заявили, что останки Гольдина в последние годы перед возвращением удерживались в подземной сети на юге Рафаха.

Останки военного были возвращены в Израиль 9 ноября 2025 года, а через два дня его похоронили. По оценке ЦАХАЛ, усилия по возвращению Гольдина продолжались более десяти лет и активизировались во время войны.

Туннель под жилым районом

По утверждению израильских военных, маршрут был длиной более 10 километров и состоял из трех уровней, самый глубокий из которых проходил на глубине 30 метров. Он пролегал под плотно застроенным жилым районом недалеко от Филадельфийского коридора, в частности под комплексом БАПОР, мечетями, клиниками, детскими садами и школами.

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Внутри сети военные нашли, по данным ЦАХАЛ, около 80 помещений, среди которых были командные комнаты. Израильская армия заявила, что старшие командиры ХАМАС использовали их для хранения оружия, длительного пребывания и планирования атак на израильские силы. Среди них военные назвали командира бригады ХАМАС в Рафахе Мохаммеда Шабану.

Поиск и герметизация

В июле 2025 года во время операции Южного командования, Шин Бет и военной разведки израильские силы задержали участника ХАМАС Марвана аль-Хамса. Его подозревали в том, что он знал место захоронения Гольдина в туннеле «Дрор Лаван» в Рафахе.

В конце июня 2026 года подразделения «Ягалом» и «Шайетет 13» завершили герметизацию маршрута. Описывая эту операцию, ЦАХАЛ сообщил, что длина маршрута составляла более 16 километров, а для его герметизации использовали более 30 тысяч кубометров бетона. В ноябре 2025 года израильские военные также уничтожили шахту, через которую, по их данным, Гольдин был похищен 11 лет назад.

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