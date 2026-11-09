Izraelskie Siły Obronne ujawniły nowe szczegóły operacji odzyskania szczątków porucznika Hadara Goldina, który zginął w Rafah, w Strefie Gazy, 1 sierpnia 2014 roku. Według Jerusalem Post, izraelskie wojsko oświadczyło, że szczątki Goldina były w ostatnich latach przed ich zwrotem przetrzymywane w podziemnej sieci na południu Rafah.

Szczątki wojskowego zwrócono do Izraela 9 listopada 2025 roku, a dwa dni później został on pochowany. Według oceny IDF działania na rzecz odzyskania Goldina trwały ponad dekadę i nasiliły się podczas wojny.

Tunel pod obszarem mieszkalnym

Według izraelskiego wojska trasa miała ponad 10 kilometrów długości i składała się z trzech poziomów, z których najgłębszy przebiegał na głębokości 30 metrów. Biegła pod gęsto zabudowanym obszarem mieszkalnym w pobliżu Korytarza Filadelfijskiego, w tym pod kompleksem UNRWA, meczetami, klinikami, przedszkolami i szkołami.

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Wewnątrz sieci wojskowi znaleźli, według IDF, około 80 pomieszczeń, w tym sale dowodzenia. Izraelska armia oświadczyła, że wyżsi dowódcy Hamasu wykorzystywali je do przechowywania broni, długotrwałego przebywania oraz planowania ataków na izraelskie siły. Wśród nich wojskowi wymienili Mohammeda Shabanę, dowódcę brygady Hamasu w Rafah.

Poszukiwania i uszczelnienie

W lipcu 2025 roku, podczas operacji Dowództwa Południowego, Szin Bet i wywiadu wojskowego, izraelskie siły zatrzymały członka Hamasu Marwana al-Hamsa. Podejrzewano go o wiedzę na temat miejsca pochówku Goldina w tunelu „Dror Lavan” w Rafah.

Pod koniec czerwca 2026 roku jednostki Jahalom i Szajetet 13 zakończyły uszczelnianie trasy. Opisując tę operację, IDF poinformowały, że trasa miała ponad 16 kilometrów długości, a do jej uszczelnienia wykorzystano ponad 30 tysięcy metrów sześciennych betonu. W listopadzie 2025 roku izraelskie wojsko zniszczyło także szyb, przez który, według jego danych, Goldin został uprowadzony 11 lat wcześniej.

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