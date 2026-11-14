英格兰银行以及新加坡和泰国的中央银行测试了一种协调跨境外汇操作的机制，该机制连接传统支付系统与基于区块链的系统。Project Meridian FX APAC实验旨在展示如何在不要求所有参与者使用相同技术基础设施的情况下开展此类操作。

PvP原则下的结算

据CoinDesk报道，该项目测试了支付对支付（payment-versus-payment，PvP）机制。该机制规定，只有在以另一种货币完成相应付款的条件下，才会进行一种货币的转账。

参与者还测试了多边轧差，即银行可以轧抵支付义务，而不是对每笔交易分别进行结算。这可减少流动性需求和结算风险。

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英格兰银行的后续步骤

英格兰银行支付、创新与金融科技执行董事汤姆·马顿表示，该项目提供了实践证据，说明同步结算如何降低风险并提高跨境外汇操作的效率。

英格兰银行计划于2028年推出可运行的同步接口。同时，要将该技术用于商业用途，仍需完善法律机制、监管监督以及更广泛的参与者参与。此次测试正值稳定币作为国际支付替代方案日益普及之际，稳定币承诺提供更快的转账和全天候可用性。

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