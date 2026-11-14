Bank Anglii oraz banki centralne Singapuru i Tajlandii przetestowały mechanizm koordynacji transgranicznych operacji walutowych między tradycyjnymi systemami płatniczymi a systemami opartymi na blockchainie. Eksperyment Project Meridian FX APAC miał pokazać, jak realizować takie operacje bez konieczności korzystania przez wszystkich uczestników z tej samej infrastruktury technologicznej.

Rozliczenia na zasadzie PvP

Jak informuje CoinDesk, w ramach projektu przetestowano mechanizm payment-versus-payment, czyli PvP. Zakłada on, że transfer jednej waluty następuje wyłącznie pod warunkiem dokonania odpowiadającej mu płatności w innej walucie.

Uczestnicy sprawdzili również wielostronny netting — podejście, w ramach którego banki mogą kompensować zobowiązania płatnicze zamiast przeprowadzać odrębne rozliczenie dla każdej transakcji. Zmniejsza to zapotrzebowanie na płynność i ryzyko podczas rozliczeń.

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Kolejne kroki Banku Anglii

Tom Mutton, dyrektor wykonawczy Banku Anglii ds. płatności, innowacji i fintechu, powiedział, że projekt dostarczył praktycznych dowodów na to, w jaki sposób zsynchronizowane rozliczenia mogą ograniczać ryzyko i zwiększać efektywność transgranicznych operacji walutowych.

Bank Anglii planuje wdrożyć działający interfejs synchronizacji w 2028 roku. Jednocześnie przed komercyjnym zastosowaniem technologii nadal należy opracować mechanizmy prawne, nadzór regulacyjny i zapewnić szersze zaangażowanie uczestników. Test odbył się w czasie upowszechniania się stablecoinów jako alternatywy dla płatności międzynarodowych, obiecującej szybsze transfery i całodobową dostępność.

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