Банк Англии и центральные банки Сингапура и Таиланда испытали механизм координации трансграничных валютных операций между обычными платежными системами и системами на базе блокчейна. Эксперимент Project Meridian FX APAC должен был продемонстрировать, как проводить такие операции без необходимости для всех участников использовать одинаковую технологическую инфраструктуру.

Расчеты по принципу PvP

Как сообщает CoinDesk, в рамках проекта протестировали механизм payment-versus-payment, или PvP. Он предусматривает, что перевод одной валюты происходит только при условии осуществления соответствующего платежа в другой валюте.

Участники также проверили многосторонний неттинг — подход, при котором банки могут зачитывать платежные обязательства, а не проводить отдельный расчет по каждой операции. Это снижает потребность в ликвидности и риски при расчетах.

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Следующие шаги Банка Англии

Исполнительный директор Банка Англии по платежам, инновациям и финтеху Том Маттон заявил, что проект предоставил практические доказательства того, как синхронизированные расчеты могут снижать риски и повышать эффективность трансграничных валютных операций.

Банк Англии планирует внедрить действующий интерфейс синхронизации в 2028 году. В то же время для коммерческого применения технологии еще необходимо проработать правовые механизмы, регуляторный надзор и более широкое участие участников. Испытание прошло на фоне распространения стейблкоинов как альтернативы для международных платежей, обещающей более быстрые переводы и круглосуточную доступность.

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