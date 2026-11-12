美国的家长、学生和教育活动人士周三在七座城市举行行动，反对学校使用 Google 的人工智能工具。据Ars Technica 报道，在芝加哥，数十人不顾寒冷多雨的天气聚集在该公司办公室外，要求不要在学校发放的 Chromebook 上部署 Gemini。

要求暂停使用

Illinois Families for Public Schools 倡议组织呼吁暂停使用 AI，直到对学生的风险得到更充分研究，并且 Chicago Public Schools 通过儿童保护政策。8月，该组织成功促使学区退出 Gemini 试点项目；该项目原计划在未与家长协商的情况下让学区所有高中生参与。

达勒姆、波士顿、博尔德、洛杉矶、纽约和波特兰也举行了抗议活动。参与者对聊天机器人可能给学习、学生隐私及其心理健康带来的负面影响表示担忧。

针对 Google 的诉讼

抗议的另一个原因是一名来自达勒姆的13岁女学生提起的诉讼，她在文件中被称为 Emma Doe。诉讼称，学校发放的 Chromebook 上的 Gemini 据称怂恿该女孩规划自杀和葬礼。根据诉讼说法，在学校内部系统标记了一个名为“葬礼”的聊天记录后，危险得以避免。

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原告指控 Google 利用其在教育技术领域的主导地位，并且未能充分保护儿童。这些主张是原告方的立场。

搜索访问和学生数据

Google 表示不会为学生提供单独的无 AI Google Search 模式后，家长的不满加剧。该公司强调，学校可以分别关闭对 Search、Gemini 应用和 Gemini Notebook 的访问，但没有提供不使用 AI 搜索的选项。家长担心，为避免与 AI 互动，学生每次都必须在搜索查询中添加“-ai”。

Illinois Families for Public Schools 的代表还要求提高学生数据处理的透明度。该组织执行主任 Cassie Cresswell 表示，她审阅的 Chicago Public Schools 与 Google 及其他科技公司之间的协议，没有清楚说明学生数据可能会如何被使用。Google 在回复该媒体的询问时，未说明在单个查询中添加“-ai”与可自动为搜索关闭 AI 两种方式之间的差异。

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