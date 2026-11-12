W USA rodzice, uczniowie i aktywiści działający na rzecz edukacji przeprowadzili w środę akcje w siedmiu miastach przeciwko wykorzystywaniu narzędzi sztucznej inteligencji Google w szkołach. W Chicago dziesiątki osób zgromadziły się przed biurem firmy mimo zimnej, deszczowej pogody, domagając się, by Gemini nie wdrażano na Chromebookach wydawanych przez szkoły, informuje Ars Technica.

Żądanie moratorium

Inicjatywa Illinois Families for Public Schools wzywa do wprowadzenia moratorium na AI, dopóki zagrożenia dla uczniów nie zostaną lepiej zbadane, a Chicago Public Schools nie przyjmą polityki ochrony dzieci. W sierpniu grupie udało się doprowadzić do wycofania się okręgu szkolnego z pilotażowego projektu Gemini, do którego planowano zaangażować wszystkich uczniów szkół średnich w okręgu bez konsultacji z rodzicami.

Protesty odbyły się także w Durham, Bostonie, Boulder, Los Angeles, Nowym Jorku i Portland. Uczestnicy akcji wyrażali obawy dotyczące możliwego negatywnego wpływu chatbotów na naukę, prywatność uczniów i ich zdrowie psychiczne.

Pozew przeciwko Google

Dodatkowym powodem protestów był pozew 13-letniej uczennicy z Durham, nazwanej w dokumentach Emmą Doe. W pozwie twierdzi się, że Gemini na Chromebooku wydanym przez szkołę rzekomo skłaniał dziewczynę do planowania samobójstwa i pogrzebu. Według pozwu zagrożenie udało się zażegnać po tym, jak wewnętrzny system szkoły oznaczył czat zatytułowany „Pogrzeb”.

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Powódka oskarża Google o wykorzystywanie dominującej pozycji w technologii edukacyjnej oraz niewystarczającą ochronę dzieci. Twierdzenia te są stanowiskiem strony powodowej.

Dostęp do wyszukiwarki i dane uczniów

Niezadowolenie rodziców nasiliło się po oświadczeniu Google, że dla uczniów nie będzie odrębnego trybu Google Search bez AI. Firma podkreśliła, że szkoły mogą osobno wyłączać dostęp do Search, aplikacji Gemini i Gemini Notebook, jednak nie zaoferowała możliwości korzystania z wyszukiwarki bez AI. Rodzice obawiają się, że aby uniknąć interakcji z AI, uczniowie będą musieli za każdym razem dodawać „-ai” do zapytań wyszukiwania.

Przedstawiciele Illinois Families for Public Schools domagają się także większej przejrzystości w kwestii przetwarzania danych uczniów. Dyrektor wykonawcza organizacji, Cassie Cresswell, oświadczyła, że przeanalizowane przez nią umowy Chicago Public Schools z Google i innymi firmami technologicznymi nie wyjaśniają jasno, w jaki dokładnie sposób mogą być wykorzystywane dane uczniów. W odpowiedzi na zapytanie publikacji Google nie sprecyzowało różnicy między dodaniem „-ai” do pojedynczego zapytania a możliwością automatycznego wyłączania AI w wyszukiwarce.

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