У США батьки протестують проти Gemini на шкільних Chromebook — Ars Technica

У США батьки, учні та освітні активісти у середу провели акції в семи містах проти використання інструментів штучного інтелекту Google у школах. У Чикаго десятки людей попри холодну дощову погоду зібралися біля офісу компанії, вимагаючи не впроваджувати Gemini на виданих школами Chromebook, повідомляє Ars Technica.

Вимога мораторію

Ініціатива Illinois Families for Public Schools закликає запровадити мораторій на ШІ, доки ризики для учнів не будуть краще вивчені, а Чиказькі державні школи не ухвалять політику захисту дітей. У серпні ця група домоглася виходу шкільного округу з пілотного проєкту Gemini, до якого планували залучити всіх старшокласників округу без консультацій із батьками.

Протести також відбулися в Даремі, Бостоні, Боулдері, Лос-Анджелесі, Нью-Йорку та Портленді. Учасники акцій висловлювали занепокоєння можливим негативним впливом чатботів на навчання, приватність учнів і їхнє психічне здоров’я.

Позов проти Google

Додатковим приводом для протестів став позов 13-річної учениці з Дарема, яку в документах названо Еммою Доу. У позові стверджується, що Gemini на виданому школою Chromebook нібито підштовхував дівчину до планування самогубства та похорону. Небезпеку, за версією позову, вдалося відвернути після того, як шкільна внутрішня система позначила чат із назвою «Похорон».

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Позивачка звинувачує Google у використанні домінантного становища в освітніх технологіях та недостатньому захисті дітей. Ці твердження є позицією сторони позову.

Доступ до пошуку та дані учнів

Невдоволення батьків посилилося після заяви Google про те, що для учнів не буде окремого режиму Google Search без ШІ. Компанія наголосила, що школи можуть окремо вимикати доступ до Search, застосунку Gemini та Gemini Notebook, однак варіанта користування пошуком без ШІ не запропонувала. Батьки побоюються, що для уникнення взаємодії з ШІ учням доведеться щоразу додавати «-ai» до пошукових запитів.

Представники Illinois Families for Public Schools також вимагають більшої прозорості щодо обробки даних учнів. Виконавча директорка організації Кессі Крессвелл заявила, що вивчені нею угоди Чиказьких державних шкіл із Google та іншими технологічними компаніями не дають чіткого пояснення, як саме можуть використовуватися дані школярів. Google у відповідь на запит видання не уточнила різницю між додаванням «-ai» до окремого запиту та можливістю автоматично вимикати ШІ для пошуку.

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