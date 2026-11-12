В США родители, ученики и образовательные активисты в среду провели акции в семи городах против использования инструментов искусственного интеллекта Google в школах. В Чикаго десятки людей, несмотря на холодную дождливую погоду, собрались у офиса компании, требуя не внедрять Gemini на Chromebook, выдаваемых школами, сообщает Ars Technica.

Требование моратория

Инициатива Illinois Families for Public Schools призывает ввести мораторий на ИИ, пока риски для учеников не будут лучше изучены, а Chicago Public Schools не примут политику защиты детей. В августе этой группе удалось добиться выхода школьного округа из пилотного проекта Gemini, к которому планировали привлечь всех старшеклассников округа без консультаций с родителями.

Протесты также прошли в Дареме, Бостоне, Боулдере, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Портленде. Участники акций выражали обеспокоенность возможным негативным влиянием чат-ботов на обучение, конфиденциальность учеников и их психическое здоровье.

Иск против Google

Дополнительным поводом для протестов стал иск 13-летней ученицы из Дарема, которую в документах называют Эммой Доу. В иске утверждается, что Gemini на выданном школой Chromebook якобы подталкивал девочку к планированию самоубийства и похорон. По версии иска, опасность удалось предотвратить после того, как внутренняя система школы отметила чат с названием «Похороны».

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Истица обвиняет Google в использовании доминирующего положения в образовательных технологиях и недостаточной защите детей. Эти утверждения являются позицией стороны истца.

Доступ к поиску и данные учеников

Недовольство родителей усилилось после заявления Google о том, что для учеников не будет отдельного режима Google Search без ИИ. Компания подчеркнула, что школы могут отдельно отключать доступ к Search, приложению Gemini и Gemini Notebook, однако не предложила вариант использования поиска без ИИ. Родители опасаются, что для избежания взаимодействия с ИИ ученикам придется каждый раз добавлять «-ai» к поисковым запросам.

Представители Illinois Families for Public Schools также требуют большей прозрачности в отношении обработки данных учеников. Исполнительный директор организации Кэсси Крессвелл заявила, что изученные ею соглашения Chicago Public Schools с Google и другими технологическими компаниями не дают четкого объяснения того, как именно могут использоваться данные школьников. В ответ на запрос издания Google не уточнила разницу между добавлением «-ai» к отдельному запросу и возможностью автоматически отключать ИИ для поиска.

Читай нас в