Cali基金年度目标10亿美元，仅获7085美元——《卫报》

截至联合国生物多样性大会COP17在亚美尼亚埃里温开幕时，Cali基金在年度目标为10亿美元的情况下已收到7085美元。申报承诺的总额为10,656美元，据《卫报》报道。

没有大型制药公司的捐款

Cali基金呼吁通过使用生物体遗传信息获利的公司，自愿将部分资金投入低收入国家的自然保护项目。不过，迄今没有任何大型制药公司作出捐款。

Zero Carbon Analytics的一项研究估算，如果遵循建议模式，即捐出利润的1%或营收的0.1%，15家最大的制药公司根据2025年业绩合计可捐出7.56亿美元。该组织称，这些公司去年的合计利润约达1610亿美元。

基金指导委员会中代表亚洲原住民和当地社区的琼·鲁比斯表示，制药公司从自然中获利，却没有为保护自然以及从事生物多样性保护的社区提供足够支持。

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面向遗传数据的机制

Cali基金于2025年2月正式启动。此后，该基金已收到三笔来自小型私营公司的捐款：英国生物技术公司Prozomix捐赠5000美元、英国TierraViva AI捐赠1000美元、比利时E-Biom捐赠1085美元。

基金计划将至少一半资金用于原住民和当地社区确定的优先事项。该机制旨在弥补因遗传序列数字信息广泛传播而出现的缺口；这类信息存储在开放数据库中，并被用于药物研发等领域。

国际制药商协会联合会表示，行业致力于保护生物多样性，但对该机制的制定和实施存在疑问。该组织认为，该基金与现行立法存在重叠，且未考虑到数字遗传数据并不用于所有药物的研发。赛诺菲和葛兰素史克的代表也表示支持基金目标；葛兰素史克称，在获得有关其运作的更多信息后，将决定是否作出自愿捐款。

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