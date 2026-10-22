Na początku konferencji ONZ ds. bioróżnorodności COP17 w Erywaniu w Armenii do funduszu Cali wpłynęło 7 085 dolarów przy rocznym celu wynoszącym 1 mld dolarów. Łączna kwota zadeklarowanych zobowiązań wyniosła 10 656 dolarów, informuje The Guardian.

Brak wpłat od dużych firm farmaceutycznych

Fundusz Cali wzywa firmy, które czerpią zyski z wykorzystywania informacji genetycznej organizmów żywych, aby dobrowolnie przeznaczały część środków na projekty ochrony przyrody w krajach o niskich dochodach. Jednocześnie żadna duża firma farmaceutyczna dotąd nie dokonała wpłaty.

Badanie Zero Carbon Analytics wyliczyło, że 15 największych firm farmaceutycznych mogłoby łącznie wpłacić 756 mln dolarów na podstawie wyników za 2025 rok, gdyby stosowały zalecany model: 1% zysku lub 0,1% przychodów. Według organizacji łączne zyski tych firm osiągnęły w ubiegłym roku około 161 mld dolarów.

June Rubis, przedstawicielka ludów rdzennych i społeczności lokalnych Azji w komitecie sterującym funduszu, oświadczyła, że firmy farmaceutyczne czerpią zyski z natury, lecz niewystarczająco wspierają jej ochronę oraz społeczności zajmujące się zachowaniem bioróżnorodności.

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Mechanizm dla danych genetycznych

Fundusz Cali został oficjalnie uruchomiony w lutym 2025 roku. Od tego czasu otrzymał trzy wpłaty od małych prywatnych firm: 5 000 dolarów od brytyjskiej firmy biotechnologicznej Prozomix, 1 000 dolarów od brytyjskiej TierraViva AI oraz 1 085 dolarów od belgijskiej E-Biom.

Co najmniej połowę środków funduszu planuje się przeznaczać na priorytety określone przez ludy rdzenne i społeczności lokalne. Mechanizm ma wypełnić luki powstałe wskutek rozpowszechnienia cyfrowych informacji o sekwencjach genetycznych, przechowywanych w otwartych bazach danych i wykorzystywanych między innymi podczas opracowywania leków.

W Międzynarodowej Federacji Producentów i Stowarzyszeń Farmaceutycznych oświadczono, że branża jest zaangażowana w ochronę bioróżnorodności, jednak ma pytania dotyczące opracowania i wdrożenia mechanizmu. Organizacja uważa, że fundusz pokrywa się z obowiązującymi przepisami i nie uwzględnia faktu, że cyfrowe dane genetyczne nie są wykorzystywane do tworzenia wszystkich leków. Przedstawiciele Sanofi i GSK również oświadczyli, że popierają cel funduszu, a GSK poinformowało, że podejmie decyzję w sprawie dobrowolnych wpłat po uzyskaniu dodatkowych informacji o jego działaniu.

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