Amerykańska firma Varda Space Industries ma jednocześnie trzy autonomiczne statki kosmiczne na niskiej orbicie okołoziemskiej, w jednym z których w mikrograwitacji hodowane są kryształy potencjalnego leku na raka. Firma wystrzeliła dwa statki jedną rakietą 1 października, a trzeci — 20 października. Pozostałe statki testują materiały osłony termicznej i systemy nawigacyjne przed powrotem przez atmosferę z prędkością hipersoniczną, informuje The Guardian.

Kryształy w warunkach mikrograwitacji

Na Ziemi cząstki w cieczach osiadają pod wpływem grawitacji, a różnice gęstości tworzą przepływy. Może to utrudniać wzrost kryształów. W mikrograwitacji kryształy mogą formować się w bardziej uporządkowany sposób — wyjaśniła Megan Christian, menedżerka misji produkcji kosmicznej w brytyjskiej organizacji Satellite Applications Catapult.

Dla firm farmaceutycznych znaczenie mają rozmiar, kształt i struktura kryształów substancji czynnej: od nich zależą rozpuszczalność leku, jego stabilność i sposób podawania. W niektórych przypadkach może to umożliwić przeformułowanie leków obecnie podawanych dożylnie na preparaty do iniekcji.

Autonomiczne laboratoria na orbicie

Varda wykorzystuje bezzałogowe statki, które są dostarczane na orbitę rakietami SpaceX. Wewnątrz znajdują się miniaturowe laboratoria, w których materiały można przetwarzać bez udziału astronautów. Po zakończeniu eksperymentów kapsuła oddziela się od statku, wchodzi w atmosferę i opada na spadochronie w niezamieszkanym rejonie Ziemi.

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Firma już sprowadzała kapsuły z orbity i planuje kolejne siedem misji w 2027 roku oraz dziesięć w 2028 roku. Częste starty są ważne dla rozwoju leków, ponieważ długie oczekiwanie między eksperymentami nie odpowiada tempu współczesnych badań farmaceutycznych — stwierdził dyrektor ds. strategii Vardy Michael Reilly.

Bariery komercyjne i regulacyjne

Produkcja w kosmosie jest badana od dziesięcioleci, w tym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która ma zostać wycofana z eksploatacji około 2030 roku. Brytyjska firma BioOrbit dostarczyła już na ISS laboratorium wielkości kuchenki mikrofalowej jako krok w kierunku produkcji leków przeciwnowotworowych do samodzielnego podawania.

Jednocześnie specjaliści podkreślają, że produkcja orbitalna nie będzie opłacalna ekonomicznie dla wszystkich produktów. Do kluczowych zadań należy udowodnienie, że zalety mikrograwitacji uzasadniają koszty startów, a także zapewnienie stabilnej odtwarzalności wyników. Według publikacji brytyjski regulator MHRA ma opublikować plan dotyczący stosowania obowiązujących zasad obrotu lekami do preparatów wytwarzanych na orbicie.

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