美国Varda Space Industries目前同时有三台自主航天器位于近地轨道，其中一台正在微重力环境中培育一种潜在抗癌药物的晶体。该公司于10月1日使用同一枚火箭发射了两台航天器，并于10月20日发射第三台。其他航天器正在测试热防护材料和导航系统，为以高超音速穿越大气层返回做准备，据《卫报》报道。

微重力环境中的晶体

在地球上，液体中的颗粒会在重力作用下沉降，而密度差异会产生流动。这可能妨碍晶体生长。英国机构Satellite Applications Catapult的太空制造任务经理梅根·克里斯蒂安解释说，在微重力环境中，晶体可以更有序地形成。

对于制药公司而言，活性成分晶体的大小、形状和结构至关重要：它们决定药物的溶解性、稳定性和给药方式。在某些情况下，这可能使目前通过静脉给药的药物能够被重新配制成注射用药物。

轨道上的自主实验室

Varda使用由SpaceX火箭送入轨道的无人航天器。其内部设有微型实验室，可在没有宇航员参与的情况下处理材料。实验结束后，返回舱将与航天器分离，进入大气层，并通过降落伞降落在地球上的无人区。

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该公司已经从轨道返回过返回舱，并计划在2027年再执行7次任务、在2028年执行10次任务。Varda战略主管迈克尔·赖利表示，频繁发射对药物开发很重要，因为实验之间的长期等待不符合现代药物研究的节奏。

商业和监管障碍

太空制造已被研究数十年，包括在国际空间站上进行研究；国际空间站计划在约2030年退役。英国BioOrbit已将一个微波炉大小的实验室送往国际空间站，这是迈向生产可自行给药的抗癌药物的一步。

与此同时，专家强调，轨道制造并非对所有产品都具有经济可行性。关键任务包括证明微重力的优势足以证明发射成本合理，以及确保结果能够稳定复现。据该报报道，英国监管机构MHRA将公布一项计划，说明如何将现行药品流通规则适用于在轨道上生产的药物。

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