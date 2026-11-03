《南华早报》：Iza-bren近乎将肺癌无进展生存期翻倍

在中国，药物iza-bren在晚期肺癌患者中显示出近乎为铂类化疗两倍的中位无进展生存期。《南华早报》报道称，这项随机、双盲III期试验在中国73家医院纳入了432名患者。

研究结果

iza-bren组的中位无进展生存期为11.1个月。无进展生存期是指在治疗期间或治疗后疾病不恶化的时期。化疗组的这一指标为5.7个月。

经确认的客观缓解率，即肿瘤负荷至少降低至规定水平的比例，在新药组为60.2%，而化疗组为34.5%。研究结果在马德里举行的欧洲肿瘤内科学会大会上公布，该研究于10月26日在线发表于《柳叶刀》。

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药物的安全性和应用

在该研究中，98%的参与者患有IV期癌症。所有患者此前均接受过第三代EGFR酪氨酸激酶抑制剂治疗，72%至73%的患者还接受过一线既往系统治疗。

研究人员记录到iza-bren组不良反应发生率更高，主要与血细胞指标有关。接受该药物治疗的患者中有79%出现严重副作用，化疗组中这一比例为62%。同时，研究未发现新的安全性问题；因治疗相关不良事件严重程度而停止治疗的iza-bren组参与者占1.9%。

Iza-bren，即izalontamab brengitecan，是一种靶向EGFR和HER3抗原的双特异性抗体药物偶联物。中国已批准其用于治疗鼻咽癌和食管鳞状细胞癌。该药物用于肺癌和两种乳腺癌的注册申请正在审查中。

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