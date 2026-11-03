В Китае препарат иза-брен продемонстрировал почти вдвое более длительную медиану выживаемости без прогрессирования заболевания у пациентов с распространенным раком легких, чем химиотерапия на основе препаратов платины. О результатах рандомизированного двойного слепого исследования III фазы с участием 432 пациентов в 73 больницах Китая сообщает South China Morning Post.

Результаты исследования

Медиана выживаемости без прогрессирования — период, в течение которого болезнь не ухудшается во время или после лечения, — в группе иза-брена составила 11,1 месяца. В группе химиотерапии этот показатель равнялся 5,7 месяца.

Подтвержденный объективный ответ на лечение, то есть снижение опухолевой нагрузки как минимум до определенного уровня, составил 60,2% в группе нового препарата против 34,5% в группе химиотерапии. Результаты представили на конгрессе Европейского общества медицинской онкологии в Мадриде, а 26 октября исследование опубликовали онлайн в The Lancet.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Безопасность и применение препарата

В исследовании 98% участников имели рак IV стадии. Все они ранее получали ингибиторы тирозинкиназы EGFR третьего поколения, а 72–73% пациентов также прошли одну предыдущую линию системной терапии.

Исследователи зафиксировали более высокую частоту нежелательных реакций в группе иза-брена, преимущественно связанных с показателями клеток крови. Тяжелые побочные эффекты возникли у 79% пациентов, получавших препарат, и у 62% пациентов в группе химиотерапии. В то же время новых проблем с безопасностью не выявили, а терапию из-за тяжести связанных с лечением нежелательных явлений прекратили 1,9% участников группы иза-брена.

Иза-брен, или изалонтамаб бренгитекан, является биспецифическим конъюгатом антитела с лекарственным средством, нацеленным на антигены EGFR и HER3. Китай уже одобрил его для лечения назофарингеальной карциномы и плоскоклеточного рака пищевода. Заявки на регистрацию препарата для лечения рака легких и двух типов рака молочной железы находятся на рассмотрении.

Читай нас в