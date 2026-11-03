У Китаї препарат іза-брен продемонстрував майже вдвічі довший медіанний час без прогресування захворювання у пацієнтів із поширеним раком легень, ніж хіміотерапія на основі препаратів платини. Про результати рандомізованого подвійного сліпого дослідження III фази за участю 432 пацієнтів у 73 лікарнях Китаю повідомляє South China Morning Post.

Результати дослідження

Медіанний показник виживаності без прогресування — період, протягом якого хвороба не погіршується під час або після лікування, — у групі іза-брену становив 11,1 місяця. У групі хіміотерапії цей показник дорівнював 5,7 місяця.

Підтверджена об'єктивна відповідь на лікування, тобто зменшення пухлинного навантаження щонайменше до визначеного рівня, становила 60,2% у групі нового препарату проти 34,5% у групі хіміотерапії. Результати представили на конгресі Європейського товариства медичної онкології в Мадриді, а 26 жовтня дослідження опублікували онлайн у The Lancet.

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Безпека та застосування препарату

У дослідженні 98% учасників мали рак IV стадії. Усі вони раніше отримували інгібітори тирозинкінази EGFR третього покоління, а 72–73% пацієнтів також пройшли одну попередню лінію системної терапії.

Дослідники зафіксували вищу частоту побічних реакцій у групі іза-брену, переважно пов'язаних із показниками клітин крові. Тяжкі побічні ефекти виникли у 79% пацієнтів, які отримували препарат, і у 62% пацієнтів у групі хіміотерапії. Водночас нових проблем із безпекою не виявили, а через тяжкість пов'язаних із лікуванням небажаних явищ терапію припинили 1,9% учасників групи іза-брену.

Іза-брен, або ізалонтамаб бренгітекан, є біспецифічним кон'югатом антитіла з лікарським засобом, що націлений на антигени EGFR і HER3. Китай уже схвалив його для лікування назофарингеальної карциноми та плоскоклітинного раку стравоходу. Заявки на реєстрацію препарату для раку легень і двох типів раку молочної залози перебувають на розгляді.

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