W Chinach lek iza-bren wykazał niemal dwukrotnie dłuższy medianowy czas przeżycia bez progresji choroby u pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca niż chemioterapia oparta na preparatach platyny. O wynikach randomizowanego, podwójnie zaślepionego badania III fazy z udziałem 432 pacjentów w 73 szpitalach w Chinach informuje South China Morning Post.

Wyniki badania

Mediana przeżycia bez progresji — okres, w którym choroba nie pogarsza się w trakcie lub po leczeniu — wyniosła 11,1 miesiąca w grupie otrzymującej iza-bren. W grupie chemioterapii wskaźnik ten wyniósł 5,7 miesiąca.

Potwierdzona obiektywna odpowiedź na leczenie, czyli zmniejszenie obciążenia nowotworowego co najmniej do określonego poziomu, wyniosła 60,2% w grupie nowego leku wobec 34,5% w grupie chemioterapii. Wyniki przedstawiono na kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej w Madrycie, a 26 października badanie opublikowano online w The Lancet.

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Bezpieczeństwo i zastosowanie leku

W badaniu 98% uczestników miało raka w IV stadium. Wszyscy wcześniej otrzymywali inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR trzeciej generacji, a 72–73% pacjentów przeszło także jedną wcześniejszą linię terapii systemowej.

Naukowcy odnotowali większą częstość działań niepożądanych w grupie iza-brenu, głównie związanych z parametrami komórek krwi. Ciężkie działania niepożądane wystąpiły u 79% pacjentów otrzymujących lek i u 62% pacjentów w grupie chemioterapii. Jednocześnie nie wykryto nowych problemów dotyczących bezpieczeństwa, a 1,9% uczestników grupy iza-brenu przerwało terapię z powodu ciężkości niepożądanych zdarzeń związanych z leczeniem.

Iza-bren, czyli izalontamab brengitekan, jest bispecyficznym koniugatem przeciwciała z lekiem, ukierunkowanym na antygeny EGFR i HER3. Chiny już zatwierdziły go do leczenia raka nosogardła i płaskonabłonkowego raka przełyku. Wnioski o rejestrację leku w leczeniu raka płuca i dwóch typów raka piersi są rozpatrywane.

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