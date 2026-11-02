提交给美国金融监管机构的举报人文件称，默克、礼来、诺华和阿斯利康向俄罗斯中间商支付了数千万美元的高额奖金，用于向俄罗斯国立医院供应抗癌药物。据《莫斯科时报》报道，这些付款据称可能是腐败计划的一部分，该计划维持了药品高价，并限制了国家医疗系统内的竞争。

文件称，给予俄罗斯经销商的奖金和折扣占15%至35%，而国际平均水平很少超过10%。国际调查记者同盟、俄罗斯媒体Proekt和瑞士媒体Republik在联合调查中披露了这些材料的细节。

Keytruda合同

调查显示，经销商R-Pharm获得了价值3.6亿美元的政府合同，用于供应默克的Keytruda药物。2020年至2022年，该公司在近5000场招标中赢得2400场，其中96%的采购没有竞争对手。《莫斯科时报》指出，这使得这家与受制裁寡头阿列克谢·列皮克有关联的公司得以维持向国立医院供应Keytruda的事实性垄断地位。

R-Pharm首席执行官瓦西里·伊格纳季耶夫否认该公司参与任何不当付款或非竞争性做法。他称商业折扣合法，并表示俄罗斯政府拍卖程序是透明的。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

其他供应商

文件还称，礼来在2022年销售抗肿瘤药物Cyramza时计入了34%的奖金。一年前，侵略国俄罗斯的莫斯科卫生部门与经销商Pharmstandard签订了价值超过500万美元的Cyramza合同。在这些招标中的大多数情况下，该公司是唯一参与者。

阿斯利康的Tagrisso药物以每包至少3000美元或更高的官方目录价格供应给俄罗斯国立医院。2020年至2023年的政府招标中，95%只有一名参与者。经销商Pharmimex在2022年至2024年期间，在无竞争情况下获得了近1.29亿美元阿斯利康另一种药物Koselugo供应合同中的1.143亿美元。

阿斯利康、默克和礼来要么拒绝置评，要么未回应记者问询。报告还称，诺华据称发现Pharmimex及其关联公司操纵Kisqali药物招标的案例。诺华代表表示，公司对相关指控进行了内部审查，但未披露审查结果。文件没有经销商与官员之间转账的直接银行记录，但其作者称，制造商可能明知其利润空间可能被用于行贿而予以忽视。

关注我们在