Документы информаторов, поданные финансовым регуляторам США, содержат утверждения о том, что Merck, Eli Lilly, Novartis и AstraZeneca выплачивали российским посредникам десятки миллионов долларов завышенных бонусов за поставки онкологических препаратов государственным больницам в России. По данным The Moscow Times, эти выплаты предположительно могли быть частью коррупционной схемы, поддерживавшей высокие цены на лекарства и ограничивавшей конкуренцию в государственной системе здравоохранения.

В документах утверждается, что бонусы и скидки для российских дистрибьюторов составляли от 15% до 35%, тогда как средний международный показатель редко превышает 10%. Подробности материалов были изложены в совместном расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей, российского издания Proekt и швейцарского издания Republik.

Контракты на Keytruda

По данным расследования, дистрибьютор R-Pharm получил государственные контракты на 360 млн долларов на поставки препарата Keytruda компании Merck. В 2020–2022 годах он выиграл 2400 из почти 5000 тендеров, причем в 96% закупок конкурентов не было. Как отмечает The Moscow Times, это позволило компании, которую связывают с находящимся под санкциями олигархом Алексеем Репиком, сохранить фактическую монополию на поставки Keytruda государственным больницам.

Генеральный директор R-Pharm Василий Игнатьев отрицал какую-либо причастность компании к ненадлежащим выплатам или неконкурентным практикам. Он назвал коммерческие скидки законными и заявил, что процедуры государственных аукционов в России являются прозрачными.

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Другие поставщики

В документах также утверждается, что Eli Lilly заложила 34-процентный бонус в продажи противоопухолевого препарата Cyramza в 2022 году. Годом ранее департамент здравоохранения Москвы в государстве-агрессоре России заключил с дистрибьютором Pharmstandard контракты на Cyramza на сумму более 5 млн долларов. В большинстве этих тендеров компания была единственным участником.

Препарат Tagrisso компании AstraZeneca поставлялся российским государственным больницам по официальной прейскурантной цене не менее 3000 долларов за упаковку или выше. В 95% государственных тендеров в 2020–2023 годах был только один участник. Дистрибьютор Pharmimex получил 114,3 млн долларов из почти 129 млн долларов контрактов на поставки другого препарата AstraZeneca, Koselugo, в 2022–2024 годах без конкуренции.

AstraZeneca, Merck и Eli Lilly либо отказались от комментариев, либо не ответили на запросы журналистов. В отчете также утверждается, что Novartis якобы выявила примеры манипулирования тендерами на препарат Kisqali со стороны Pharmimex и связанных с ней компаний. Представитель Novartis сообщил, что компания провела внутреннюю проверку утверждений, не раскрыв ее результатов. В документах нет прямых банковских записей о переводах между дистрибьюторами и должностными лицами, однако их авторы заявляют, что производители могли сознательно игнорировать возможное использование их маржи для взяток.

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