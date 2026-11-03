Фармацевтическая компания Pfizer повысила прогноз выручки и скорректированной прибыли на весь год после того, как ее результаты за третий квартал превысили ожидания аналитиков. Компания также назначила Сесиль Геган финансовым директором, сообщает CNBC.

Обновленный прогноз

Pfizer теперь ожидает годовую выручку в диапазоне от 62 млрд до 64 млрд долларов. Предыдущий прогноз составлял от 60,5 млрд до 62,5 млрд долларов. Нижняя граница нового прогноза примерно соответствует или немного ниже выручки компании в 2025 году, которая составила 62,6 млрд долларов.

Прогноз скорректированной прибыли на акцию повысили до 2,95–3,05 доллара. Ранее Pfizer прогнозировала показатель на уровне от 2,80 до 3 долларов на акцию. В компании объяснили пересмотр прогноза сильными результатами с начала года и продолжающимся сокращением расходов.

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Результаты квартала

В третьем квартале скорректированная прибыль Pfizer составила 87 центов на акцию, тогда как аналитики, опрошенные LSEG, ожидали 73 цента. Выручка компании достигла 16,58 млрд долларов против прогнозируемых 15,87 млрд долларов.

Новый финансовый директор

Сесиль Геган, которая занимала различные руководящие должности в финансовом направлении Pfizer в течение последних двух десятилетий, стала финансовым директором в этом месяце. С августа она исполняла обязанности временного финансового директора после того, как предыдущий финансовый директор Pfizer Дейв Дентон покинул компанию, чтобы занять аналогичную должность в Nike.

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