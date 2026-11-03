Koncern farmaceutyczny Pfizer podniósł prognozę całorocznych przychodów i skorygowanego zysku po tym, jak jego wyniki za trzeci kwartał przekroczyły oczekiwania analityków. Firma powołała również Cécile Gégout na stanowisko dyrektorki finansowej, informuje CNBC.

Zaktualizowana prognoza

Pfizer oczekuje obecnie całorocznych przychodów w przedziale od 62 mld do 64 mld dolarów. Poprzednia prognoza wynosiła od 60,5 mld do 62,5 mld dolarów. Dolna granica nowej prognozy w przybliżeniu odpowiada lub jest nieco niższa od przychodów spółki w 2025 roku, które wyniosły 62,6 mld dolarów.

Prognozę skorygowanego zysku na akcję podniesiono do 2,95–3,05 dolara. Wcześniej Pfizer prognozował od 2,80 do 3 dolarów na akcję. Spółka wyjaśniła rewizję prognozy mocnymi wynikami od początku roku oraz dalszym ograniczaniem kosztów.

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Wyniki kwartalne

W trzecim kwartale skorygowany zysk Pfizer wyniósł 87 centów na akcję, podczas gdy analitycy ankietowani przez LSEG oczekiwali 73 centów. Przychody spółki sięgnęły 16,58 mld dolarów wobec prognozowanych 15,87 mld dolarów.

Nowa dyrektorka finansowa

Cécile Gégout, która w ciągu ostatnich dwóch dekad zajmowała różne stanowiska kierownicze w pionie finansowym Pfizer, została w tym miesiącu dyrektorką finansową. Od sierpnia pełniła obowiązki tymczasowej dyrektorki finansowej po tym, jak poprzedni dyrektor finansowy Pfizer, Dave Denton, opuścił firmę, aby objąć podobne stanowisko w Nike.

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