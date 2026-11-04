Американская Varda Space Industries одновременно располагает тремя автономными космическими аппаратами на низкой околоземной орбите, в одном из которых в условиях микрогравитации выращивают кристаллы потенциального препарата от рака. Два аппарата компания запустила 1 октября на одной ракете, а третий — 20 октября. Другие аппараты испытывают материалы теплозащиты и навигационные системы перед возвращением через атмосферу на гиперзвуковой скорости, сообщает The Guardian.

Кристаллы в условиях микрогравитации

На Земле частицы в жидкостях оседают под действием гравитации, а разница плотности создаёт потоки. Это может препятствовать росту кристаллов. В микрогравитации кристаллы могут формироваться более упорядоченно, пояснила менеджер миссий по космическому производству британской организации Satellite Applications Catapult Меган Кристиан.

Для фармацевтических компаний имеют значение размер, форма и структура кристаллов действующего вещества: от них зависят растворимость препарата, его стабильность и способ введения. В отдельных случаях это может позволить переформулировать лекарства, которые сейчас вводят внутривенно, в препараты для инъекций.

Автономные лаборатории на орбите

Varda использует беспилотные аппараты, которые доставляются на орбиту ракетами SpaceX. Внутри размещены миниатюрные лаборатории, где материалы можно обрабатывать без участия астронавтов. После завершения экспериментов капсула отделяется от аппарата, входит в атмосферу и спускается на парашюте в безлюдном районе Земли.

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Компания уже возвращала капсулы с орбиты и планирует ещё семь миссий в 2027 году и десять — в 2028-м. Частые запуски важны для разработки лекарств, поскольку длительное ожидание между экспериментами не соответствует темпу современных фармацевтических исследований, заявил директор по стратегии Varda Майкл Рейли.

Коммерческие и регуляторные барьеры

Производство в космосе исследуют десятилетиями, в том числе на Международной космической станции, которую планируют вывести из эксплуатации примерно в 2030 году. Британская BioOrbit уже доставила на МКС лабораторию размером с микроволновую печь как шаг к производству противораковых препаратов для самостоятельного введения.

В то же время специалисты подчёркивают, что орбитальное производство будет экономически целесообразным не для всех продуктов. Среди ключевых задач — доказать, что преимущества микрогравитации оправдывают расходы на запуски, а также обеспечить стабильную воспроизводимость результатов. По данным издания, британский регулятор MHRA должен опубликовать план по применению действующих правил обращения лекарств к препаратам, произведённым на орбите.

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