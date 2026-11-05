Государственные больницы и клиники ЮАР столкнулись с критическим дефицитом основных лекарств, из-за чего медучреждения ищут заменители, а в отдельных случаях выписывают пациентам рецепты на покупку препаратов в частных аптеках. Как сообщает TimesLIVE, в октябрьском перечне критического дефицита Министерства здравоохранения страны указаны 165 препаратов, в том числе для лечения онкологических и тяжелых психических заболеваний.

Под угрозой более одной седьмой перечня

Ноябрьский основной перечень лекарственных средств министерства содержит 1135 позиций, которые могут закупать провинциальные департаменты здравоохранения. Более одного из семи препаратов в этом списке находятся под угрозой исчерпания запасов.

Старший преподаватель фармацевтических наук Университета Квазулу-Натал Энди Грей назвал ситуацию худшей за все время. По его словам, нехватка касается психиатрии, онкологии, лечения ВИЧ и неинфекционных заболеваний. Он связал проблемы с сочетанием внутренних и международных факторов, в частности с заторами в порту Дурбана, производственными задержками из-за конфликта на Ближнем Востоке и ограниченным движением товаров через Ормузский пролив.

Долги и проблемы производства

Грей также заявил, что часть фармацевтических компаний прекратила поставки провинциальным департаментам из-за неоплаченных счетов. В перечне дефицитных товаров указано, что поставщики заблокировали некоторые счета в провинциях Восточный Кейп, Северо-Западной и Северный Кейп из-за неуплаты.

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Представитель Министерства здравоохранения Фостер Мохале сообщил, что среди причин перебоев — несоблюдение регуляторных стандартов некоторыми местными производителями, имеющими государственные контракты. Из-за этого Южноафриканский орган регулирования медицинских товаров закрыл отдельные производственные линии. По словам Мохале, министерство ищет альтернативные источники поставок через закупки, а при отсутствии зарегистрированных в стране поставщиков — через специальный импорт в соответствии со статьей 21 Закона о лекарственных средствах.

Риски для психиатрических пациентов

Южноафриканское общество психиатров с июня получает сообщения о нехватке лекарств для лечения шизофрении и биполярного расстройства. Среди дефицитных препаратов — оланзапин и кветиапин. Бывший президент общества Мвуйисо Талатала отметил, что смена терапии может вызвать тяжелые побочные эффекты или рецидив, который потребует госпитализации.

Правозащитник в сфере психического здоровья Тасвел Велкам сообщил, что участники его группы поддержки в Кейптауне жаловались на трудности с получением препаратов для длительного лечения. По его словам, трое из примерно 40 участников группы недавно пережили рецидив и были госпитализированы.

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