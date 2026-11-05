南非公立医院和诊所正面临基本药物的严重短缺，医疗机构因此寻找替代品，并在个别情况下为患者开具处方，让其在私人药店购买药品。据TimesLIVE报道，该国卫生部10月的严重短缺清单列有165种药物，其中包括用于治疗癌症和严重精神疾病的药物。

超过七分之一的清单项目面临风险

该部11月的基本药物清单包含1,135个项目，省级卫生部门可以采购这些药品。这份清单中超过七分之一的药物面临库存耗尽风险。

夸祖鲁-纳塔尔大学药学科学高级讲师安迪·格雷称，这是有史以来最糟糕的情况。他表示，短缺涉及精神病学、肿瘤学、艾滋病病毒治疗和非传染性疾病。他将问题归因于国内和国际因素的叠加，包括德班港拥堵、因中东冲突导致的生产延误，以及经由霍尔木兹海峡的货物运输受限。

债务和生产问题

格雷还表示，部分制药公司因账单未付而停止向省级部门供货。短缺商品清单指出，供应商因未付款而冻结了东开普省、西北省和北开普省的一些账户。

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卫生部发言人福斯特·莫哈莱表示，供应中断的原因包括一些持有政府合同的当地制造商未遵守监管标准。因此，南非卫生产品监管局关闭了部分生产线。莫哈莱称，该部正通过采购寻找替代供应来源；若该国没有注册供应商，则依据《药品法》第21条通过特别进口获取药品。

精神科患者面临的风险

南非精神科医师协会自6月以来一直收到治疗精神分裂症和双相情感障碍药物短缺的报告。短缺药物包括奥氮平和喹硫平。该协会前主席姆武伊索·塔拉塔拉指出，更换治疗方案可能导致严重副作用或复发，并需住院治疗。

心理健康权益倡导者塔斯韦尔·韦尔卡姆表示，他在开普敦的支持小组成员曾抱怨难以获得长期治疗所需的药物。据他介绍，该小组约40名成员中有3人近日复发并住院。

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