Państwowe szpitale i kliniki w RPA zmagają się z krytycznym niedoborem podstawowych leków, przez co placówki medyczne szukają zamienników, a w niektórych przypadkach wystawiają pacjentom recepty na zakup preparatów w prywatnych aptekach. Jak informuje TimesLIVE, na październikowej liście krytycznych niedoborów Ministerstwa Zdrowia kraju znalazło się 165 leków, w tym preparaty do leczenia nowotworów i ciężkich chorób psychicznych.

Zagrożona ponad jedna siódma listy

Listopadowa podstawowa lista leków ministerstwa obejmuje 1135 pozycji, które mogą kupować prowincjonalne departamenty zdrowia. Ponad jeden na siedem leków z tej listy jest zagrożony wyczerpaniem zapasów.

Andy Gray, starszy wykładowca nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie KwaZulu-Natal, nazwał tę sytuację najgorszą w historii. Jak powiedział, niedobory dotyczą psychiatrii, onkologii, leczenia HIV oraz chorób niezakaźnych. Powiązał problemy z połączeniem czynników krajowych i międzynarodowych, w tym zatorami w porcie w Durbanie, opóźnieniami produkcyjnymi spowodowanymi konfliktem na Bliskim Wschodzie oraz ograniczonym przepływem towarów przez Cieśninę Ormuz.

Długi i problemy z produkcją

Gray powiedział również, że część firm farmaceutycznych przestała dostarczać leki prowincjonalnym departamentom z powodu niezapłaconych rachunków. Na liście deficytowych produktów wskazano, że dostawcy zablokowali niektóre konta w prowincjach Przylądek Wschodni, Północno-Zachodniej i Przylądek Północny z powodu braku płatności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Foster Mohale poinformował, że wśród przyczyn zakłóceń jest nieprzestrzeganie norm regulacyjnych przez niektórych lokalnych producentów posiadających kontrakty rządowe. W rezultacie Południowoafrykański Urząd Regulacji Produktów Medycznych zamknął niektóre linie produkcyjne. Według Mohalego ministerstwo poszukuje alternatywnych źródeł dostaw poprzez zakupy, a w przypadku braku dostawców zarejestrowanych w kraju — poprzez specjalny import zgodnie z artykułem 21 Ustawy o lekach.

Ryzyko dla pacjentów psychiatrycznych

Południowoafrykańskie Towarzystwo Psychiatrów od czerwca otrzymuje zgłoszenia o niedoborach leków stosowanych w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Wśród deficytowych leków są olanzapina i kwetiapina. Były prezes towarzystwa Mvuyiso Talatala zaznaczył, że zmiana terapii może spowodować ciężkie działania niepożądane lub nawrót choroby wymagający hospitalizacji.

Rzecznik praw osób z problemami zdrowia psychicznego Taswell Welkam powiedział, że uczestnicy jego grupy wsparcia w Kapsztadzie skarżyli się na trudności z uzyskaniem leków do długotrwałego leczenia. Według niego trzech z około 40 członków grupy niedawno doświadczyło nawrotu i zostało hospitalizowanych.

Czytaj nas na