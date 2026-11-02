Dokumenty sygnalistów złożone amerykańskim regulatorom finansowym zawierają twierdzenia, że Merck, Eli Lilly, Novartis i AstraZeneca wypłacały rosyjskim pośrednikom dziesiątki milionów dolarów zawyżonych bonusów za dostawy leków onkologicznych do państwowych szpitali w Rosji. Według The Moscow Times płatności te miały rzekomo stanowić część schematu korupcyjnego, który utrzymywał wysokie ceny leków i ograniczał konkurencję w państwowym systemie opieki zdrowotnej.

W dokumentach twierdzi się, że bonusy i rabaty dla rosyjskich dystrybutorów wynosiły od 15% do 35%, podczas gdy średnia międzynarodowa rzadko przekracza 10%. Szczegóły materiałów przedstawiono we wspólnym śledztwie Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, rosyjskiego wydania Proekt i szwajcarskiego wydania Republik.

Kontrakty na Keytrudę

Według śledztwa dystrybutor R-Pharm otrzymał państwowe kontrakty o wartości 360 mln dolarów na dostawy leku Keytruda firmy Merck. W latach 2020–2022 wygrał 2400 z blisko 5000 przetargów, przy czym w 96% zamówień nie miał konkurentów. Jak zauważa The Moscow Times, pozwoliło to firmie, którą łączy się z objętym sankcjami oligarchą Aleksiejem Repikiem, zachować faktyczny monopol na dostawy Keytrudy do państwowych szpitali.

Dyrektor generalny R-Pharm Wasilij Ignatjew zaprzeczył jakiemukolwiek udziałowi firmy w niewłaściwych płatnościach lub praktykach ograniczających konkurencję. Nazwał rabaty handlowe legalnymi i oświadczył, że procedury państwowych aukcji w Rosji są przejrzyste.

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Inni dostawcy

W dokumentach twierdzi się również, że Eli Lilly uwzględniła 34-procentowy bonus w sprzedaży przeciwnowotworowego leku Cyramza w 2022 roku. Rok wcześniej departament zdrowia Moskwy w państwie-agresorze Rosji zawarł z dystrybutorem Pharmstandard kontrakty na Cyramzę o wartości ponad 5 mln dolarów. W większości tych przetargów firma była jedynym uczestnikiem.

Lek Tagrisso firmy AstraZeneca dostarczano do rosyjskich państwowych szpitali po oficjalnej cenie katalogowej wynoszącej co najmniej 3000 dolarów za opakowanie lub wyższej. W 95% państwowych przetargów w latach 2020–2023 był tylko jeden uczestnik. Dystrybutor Pharmimex otrzymał 114,3 mln dolarów z blisko 129 mln dolarów kontraktów na dostawy innego leku AstraZeneca, Koselugo, w latach 2022–2024 bez konkurencji.

AstraZeneca, Merck i Eli Lilly albo odmówiły komentarza, albo nie odpowiedziały na zapytania dziennikarzy. W raporcie twierdzi się także, że Novartis rzekomo wykrył przykłady manipulowania przetargami na lek Kisqali przez Pharmimex i powiązane z nim firmy. Przedstawiciel Novartis poinformował, że firma przeprowadziła wewnętrzną weryfikację tych twierdzeń, nie ujawniając jej wyników. Dokumenty nie zawierają bezpośrednich zapisów bankowych dotyczących przelewów między dystrybutorami a urzędnikami, jednak ich autorzy twierdzą, że producenci mogli świadomie ignorować możliwe wykorzystywanie ich marż na łapówki.

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