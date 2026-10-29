Merck podniosła prognozę zysku po wysokiej sprzedaży Keytruda — CNBC

W Stanach Zjednoczonych firma farmaceutyczna Merck przekroczyła oczekiwania analityków za trzeci kwartał i podniosła prognozę skorygowanego zysku. Jak informuje CNBC, lepsze wyniki były wspierane przez wyższą od oczekiwanej sprzedaż leku onkologicznego Keytruda, w tym jego nowej formy iniekcyjnej Qlex.

Przychody Merck w trzecim kwartale wyniosły 18,09 mld dolarów, o 5% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Analitycy ankietowani przez LSEG oczekiwali 17,31 mld dolarów. Skorygowany zysk na akcję osiągnął 2,49 dolara wobec prognozowanych 2,08 dolara. Zysk netto spółki wyniósł 5,07 mld dolarów, czyli 2,04 dolara na akcję, podczas gdy rok wcześniej było to 5,79 mld dolarów, czyli 2,32 dolara na akcję.

Sprzedaż Keytruda przekroczyła oczekiwania

Kwartalna sprzedaż Keytruda osiągnęła 8,6 mld dolarów, przekraczając oczekiwane przez analityków 7,73 mld dolarów. Z tej kwoty 830 mln dolarów przypadło na Keytruda Qlex — był to najwyższy kwartalny wynik tej formy leku od jej wprowadzenia na rynek w 2025 roku. Według StreetAccount analitycy prognozowali sprzedaż Qlex na poziomie 649 mln dolarów.

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Merck postrzega Qlex jako jeden z kluczowych elementów swojej strategii wzrostu. Firma dąży do przenoszenia pacjentów z dożylnej formy Keytruda na iniekcje podskórne, które są uważane za wygodniejsze. Ma to pomóc jej chronić udział w rynku i utrzymywać sprzedaż leku po tym, jak kluczowe patenty zaczną wygasać w 2028 roku.

Zaktualizowana prognoza i wyniki innych segmentów

Spółka podniosła prognozę skorygowanego zysku do 2,77–2,82 dolara na akcję z poprzedniego przedziału 2,66–2,76 dolara. Nowa prognoza uwzględnia jednorazowe koszty w wysokości 400 mln dolarów, czyli 12 centów na akcję, związane z umową licencyjną z chińskim producentem leków onkologicznych SciBrunch.

Prognoza przychodów Merck na 2026 rok wynosi 66,8–67,3 mld dolarów; dolną granicę przedziału podniesiono z 66,3 mld dolarów. Sprzedaż Winrevair, stosowanego w leczeniu rzadkiej choroby płuc, wzrosła o 93% rok do roku, do 694 mln dolarów. Szczepionka Gardasil, która pomaga zapobiegać nowotworom związanym z wirusem brodawczaka ludzkiego, przyniosła około 2 mld dolarów. Sprzedaż działu leków weterynaryjnych wyniosła 1,68 mld dolarów i była nieznacznie niższa od oczekiwań analityków.

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