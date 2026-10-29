Merck підвищила прогноз прибутку після сильних продажів Keytruda — CNBC

У США фармацевтична компанія Merck перевершила очікування аналітиків за підсумками третього кварталу та підвищила прогноз скоригованого прибутку. Як повідомляє CNBC, зростанню результатів сприяли вищі за очікування продажі онкологічного препарату Keytruda, зокрема його нової ін’єкційної форми Qlex.

Виручка Merck у третьому кварталі становила $18,09 млрд, що на 5% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Аналітики, опитані LSEG, очікували $17,31 млрд. Скоригований прибуток на акцію сягнув $2,49 проти прогнозованих $2,08. Чистий прибуток компанії становив $5,07 млрд, або $2,04 на акцію, тоді як роком раніше він дорівнював $5,79 млрд, або $2,32 на акцію.

Продажі Keytruda перевищили очікування

Квартальні продажі Keytruda досягли $8,6 млрд, перевищивши очікувані аналітиками $7,73 млрд. Із цієї суми $830 млн припало на Keytruda Qlex — найбільший квартальний показник цієї форми препарату від моменту запуску у 2025 році. За оцінкою StreetAccount, аналітики прогнозували продажі Qlex на рівні $649 млн.

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Merck розглядає Qlex як один із ключових елементів стратегії зростання. Компанія прагне переводити пацієнтів із внутрішньовенної форми Keytruda на підшкірні ін’єкції, які вважаються зручнішими. Це має допомогти їй захистити частку ринку та підтримувати продажі препарату після того, як строк дії ключових патентів почне спливати у 2028 році.

Оновлений прогноз і результати інших напрямів

Компанія підвищила прогноз скоригованого прибутку до $2,77–2,82 на акцію з попереднього діапазону $2,66–2,76. Новий прогноз враховує одноразові витрати у $400 млн, або 12 центів на акцію, пов’язані з ліцензійною угодою з китайським виробником онкологічних препаратів SciBrunch.

Прогноз виручки Merck на 2026 рік становить $66,8–67,3 млрд: нижню межу діапазону підвищили з $66,3 млрд. Продажі Winrevair, який застосовують для лікування рідкісного захворювання легень, зросли на 93% у річному вимірі — до $694 млн. Вакцина Gardasil, що допомагає запобігати раку, пов’язаному з вірусом папіломи людини, принесла близько $2 млрд. Продажі підрозділу ветеринарних препаратів становили $1,68 млрд і були трохи нижчими за очікування аналітиків.

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