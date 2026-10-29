Merck повысила прогноз прибыли после сильных продаж Keytruda — CNBC

В США фармацевтическая компания Merck превзошла ожидания аналитиков по итогам третьего квартала и повысила прогноз скорректированной прибыли. Как сообщает CNBC, росту результатов способствовали более высокие, чем ожидалось, продажи онкологического препарата Keytruda, в том числе его новой инъекционной формы Qlex.

Выручка Merck в третьем квартале составила $18,09 млрд, что на 5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Аналитики, опрошенные LSEG, ожидали $17,31 млрд. Скорректированная прибыль на акцию достигла $2,49 против прогнозируемых $2,08. Чистая прибыль компании составила $5,07 млрд, или $2,04 на акцию, тогда как годом ранее она равнялась $5,79 млрд, или $2,32 на акцию.

Продажи Keytruda превысили ожидания

Квартальные продажи Keytruda достигли $8,6 млрд, превысив ожидаемые аналитиками $7,73 млрд. Из этой суммы $830 млн пришлось на Keytruda Qlex — это максимальный квартальный показатель этой формы препарата с момента запуска в 2025 году. По оценке StreetAccount, аналитики прогнозировали продажи Qlex на уровне $649 млн.

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Merck рассматривает Qlex как один из ключевых элементов стратегии роста. Компания стремится переводить пациентов с внутривенной формы Keytruda на подкожные инъекции, которые считаются более удобными. Это должно помочь ей защитить долю рынка и поддерживать продажи препарата после того, как срок действия ключевых патентов начнет истекать в 2028 году.

Обновленный прогноз и результаты других направлений

Компания повысила прогноз скорректированной прибыли до $2,77–2,82 на акцию с предыдущего диапазона $2,66–2,76. Новый прогноз учитывает разовые расходы в размере $400 млн, или 12 центов на акцию, связанные с лицензионным соглашением с китайским производителем онкологических препаратов SciBrunch.

Прогноз выручки Merck на 2026 год составляет $66,8–67,3 млрд: нижняя граница диапазона была повышена с $66,3 млрд. Продажи Winrevair, применяемого для лечения редкого заболевания легких, выросли на 93% в годовом выражении — до $694 млн. Вакцина Gardasil, которая помогает предотвращать рак, связанный с вирусом папилломы человека, принесла около $2 млрд. Продажи подразделения ветеринарных препаратов составили $1,68 млрд и были немного ниже ожиданий аналитиков.

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