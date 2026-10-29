Keytruda销售强劲后，默克上调利润预期——CNBC

在美国，制药公司默克第三季度业绩超过分析师预期，并上调了调整后利润预期。CNBC报道称，业绩增长得益于抗癌药物Keytruda的销售高于预期，其中包括其新的注射剂型Qlex。

默克第三季度营收为180.9亿美元，较上年同期增长5%。LSEG调查的分析师此前预计为173.1亿美元。调整后每股收益达到2.49美元，高于预测的2.08美元。公司净利润为50.7亿美元，即每股2.04美元，而一年前为57.9亿美元，即每股2.32美元。

Keytruda销售超过预期

Keytruda季度销售额达到86亿美元，超过分析师预期的77.3亿美元。其中，Keytruda Qlex销售额为8.3亿美元，是该药物剂型自2025年推出以来最高的季度水平。据StreetAccount估计，分析师此前预测Qlex销售额为6.49亿美元。

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默克将Qlex视为其增长战略的关键要素之一。该公司希望将患者从Keytruda静脉注射剂型转向被认为更方便的皮下注射剂。这将有助于其保护市场份额，并在关键专利于2028年开始到期后维持该药物的销售。

更新后的预期及其他业务结果

该公司将调整后每股收益预期从此前的2.66至2.76美元上调至2.77至2.82美元。新预期计入了与中国抗癌药物制造商SciBrunch达成许可协议相关的4亿美元一次性支出，即每股12美分。

默克对2026年营收的预期为668亿至673亿美元，下限从663亿美元上调。用于治疗一种罕见肺部疾病的Winrevair销售额同比增长93%，至6.94亿美元。帮助预防与人乳头瘤病毒相关癌症的Gardasil疫苗带来约20亿美元收入。动物保健部门销售额为16.8亿美元，略低于分析师预期。

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