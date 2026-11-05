美国食品药品监督管理局（FDA）批准贝皮罗维森以商品名Hibsago用于治疗慢性乙型肝炎。这一决定是在两项III期临床试验之后作出的，试验结果发表在《新英格兰医学杂志》上，ScienceAlert报道。

该药物由制药公司GSK开发。该公司称，贝皮罗维森是首个可能实现所谓慢性乙型肝炎功能性治愈的药物：血液中的病毒被抑制至不可检测水平，且部分患者在停止治疗后仍能维持对感染的控制。同时，病毒痕迹仍留在体内，而这种效果能否持续多年仍有待确定。

研究结果

为期六个月的贝皮罗维森疗程使1220名参与者中的233人实现功能性治愈，即19%。安慰剂组未记录到这一结果：614名参与者中为0人。对治疗有反应的患者在停止全部治疗后至少24周内病毒仍不可检测——即研究开始后72周。

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贝皮罗维森通过每周注射给药，并与现有口服抗病毒药物联合使用。对于达到所需结果的患者，这些药物也可以停用。关键蛋白初始水平较低、与慢性乙型肝炎相关的人群，产生疗效的可能性更高。

不良反应与监测

FDA警告，治疗期间需要定期进行血液检查。一些试验参与者出现严重不良反应，包括肝脏炎症。GSK和研究人员还计划研究贝皮罗维森与其他药物的联合使用，以提高治疗效果。

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