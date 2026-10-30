Południowokoreańskie GC Biopharma i Hanmi Pharmaceutical zawarły z amerykańską firmą biotechnologiczną BioMarin Pharmaceutical wyłączną umowę licencyjną dotyczącą eksperymentalnego leku na chorobę Fabry’ego. Łączna wartość porozumienia może sięgnąć 475 mln dolarów, informuje Korea Herald.

BioMarin będzie odpowiadać za globalny rozwój i komercjalizację kandydata na lek LA-GLA. Jednocześnie GC Biopharma i Hanmi Pharmaceutical zachowają odpowiedzialność za uzyskanie zgody regulacyjnej oraz komercjalizację leku w Korei Południowej.

Warunki umowy licencyjnej

Umowa przewiduje płatność z góry w wysokości 70 mln dolarów. Koreańskie spółki mogą również otrzymać do 405 mln dolarów dodatkowych płatności związanych z osiągnięciem etapów rozwoju i komercjalizacji. Ponadto będą im przysługiwać zróżnicowane tantiemy z przyszłej sprzedaży leku.

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LA-GLA ma również nazwy HM15421 i GC1134A. Jest to enzymatyczna terapia zastępcza nowej generacji do leczenia choroby Fabry’ego — rzadkiej dziedzicznej lizosomalnej choroby spichrzeniowej.

Rozwój przechodzi badania kliniczne

W przeciwieństwie do tradycyjnych enzymatycznych terapii zastępczych, które zazwyczaj podaje się dożylnie raz na dwa tygodnie, LA-GLA jest opracowywany jako lek o przedłużonym działaniu do podawania podskórnego. Według koreańskich firm farmaceutycznych kandydata opracowano tak, aby wydłużyć jego okres półtrwania i zwiększyć stabilność, co potencjalnie zmniejsza obciążenie leczeniem dla pacjentów.

Badania przedkliniczne, jak podają spółki, wykazały poprawę wskaźników związanych z funkcją nerek, naczyniami krwionośnymi i obwodowym układem nerwowym. LA-GLA łączy technologię Hanmi Pharmaceutical służącą do tworzenia leków o przedłużonym działaniu oraz doświadczenie GC Biopharma w enzymatycznej terapii zastępczej. W 2024 roku lek otrzymał od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków status leku sierocego, a obecnie przechodzi globalne badanie kliniczne fazy I/II.

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