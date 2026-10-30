Южнокорейские GC Biopharma и Hanmi Pharmaceutical заключили с американской биотехнологической компанией BioMarin Pharmaceutical эксклюзивное лицензионное соглашение об экспериментальном препарате для лечения болезни Фабри. Общая стоимость договоренности может достичь $475 млн, сообщает Korea Herald.

BioMarin будет отвечать за глобальную разработку и коммерциализацию препарата-кандидата LA-GLA. В то же время GC Biopharma и Hanmi Pharmaceutical сохранят ответственность за регуляторное одобрение и коммерциализацию препарата в Южной Корее.

Условия лицензионного соглашения

Соглашение предусматривает авансовый платеж в размере $70 млн. Корейские компании также могут получить до $405 млн дополнительных выплат, связанных с достижением этапов разработки и коммерциализации. Кроме того, им будут причитаться дифференцированные роялти от будущих продаж препарата.

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LA-GLA также имеет названия HM15421 и GC1134A. Это ферментозаместительная терапия нового поколения для лечения болезни Фабри — редкого наследственного лизосомного заболевания накопления.

Разработка проходит клинические испытания

В отличие от традиционных ферментозаместительных терапий, которые обычно вводят внутривенно раз в две недели, LA-GLA разрабатывают как препарат длительного действия для подкожного введения. По данным корейских фармацевтических компаний, кандидат был создан для продления периода его полувыведения и повышения стабильности, что потенциально снижает нагрузку лечения для пациентов.

Доклинические исследования, по заявлению компаний, продемонстрировали улучшение показателей, связанных с функцией почек, кровеносными сосудами и периферической нервной системой. LA-GLA сочетает технологию Hanmi Pharmaceutical для создания препаратов длительного действия и опыт GC Biopharma в ферментозаместительной терапии. В 2024 году препарат получил от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США статус орфанного препарата, а сейчас проходит глобальное клиническое исследование фазы I/II.

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