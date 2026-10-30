韩国GC Biopharma和Hanmi Pharmaceutical与美国生物技术公司BioMarin Pharmaceutical签署了一项独家许可协议，涉及一款用于治疗法布里病的实验性药物。该协议总价值可能达到4.75亿美元，《韩国先驱报》报道。

BioMarin将负责候选药物LA-GLA的全球开发和商业化。同时，GC Biopharma和Hanmi Pharmaceutical将保留在韩国获得监管批准和商业化该药物的责任。

许可协议条款

该协议规定了7000万美元的预付款。两家韩国公司还可能获得最高4.05亿美元的额外付款，这些付款与开发和商业化里程碑的达成有关。此外，它们还将获得未来药物销售的分级特许权使用费。

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LA-GLA还被称为HM15421和GC1134A。这是一种新一代酶替代疗法，用于治疗法布里病——一种罕见的遗传性溶酶体贮积病。

研发正在进行临床试验

与通常每两周静脉注射一次的传统酶替代疗法不同，LA-GLA正被开发为一种用于皮下注射的长效药物。根据韩国制药公司的说法，该候选药物旨在延长其半衰期并提高稳定性，从而有可能减轻患者的治疗负担。

公司表示，临床前研究显示，与肾功能、血管和周围神经系统相关的指标有所改善。LA-GLA结合了Hanmi Pharmaceutical开发长效药物的技术以及GC Biopharma在酶替代疗法方面的经验。2024年，该药物获得美国食品药品监督管理局的孤儿药资格，目前正在进行全球I/II期临床试验。

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