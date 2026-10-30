Ława przysięgłych w St. Louis w stanie Missouri jednogłośnie opowiedziała się po stronie niemieckiej firmy Bayer w pozwie trzech kobiet, które twierdziły, że po regularnym stosowaniu herbicydu Roundup zdiagnozowano u nich chłoniaka nieziarniczego. Poinformowała o tym Deutsche Welle.

Pozew trzech kobiet

Teresa Aretino, Cynthia Fernandez i Betty Larkin wniosły pozew do sądu w St. Louis w 2020 roku. Ich prawnicy twierdzili, że Roundup miał wadliwą konstrukcję i był nieuzasadnienie niebezpieczny, a Bayer niedbale sprzedawał ten środek.

Herbicyd produkuje Monsanto, spółka zależna Bayeru. Główny radca prawny Bayeru w USA i szef działu sporów sądowych firmy Bill Doddaro oświadczył, że werdykt ławy przysięgłych potwierdza stanowisko Bayeru o braku dowodów na wadę produktu, oszustwo lub zaniedbanie w sprawach dotyczących Roundupu.

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Orzeczenie Sądu Najwyższego

Jest to pierwsza rozprawa po orzeczeniu Sądu Najwyższego USA, które ograniczyło możliwość powoływania się przez powodów na brak na etykiecie Roundupu ostrzeżenia o ryzyku raka. Sąd wyszedł z założenia, że amerykańska Agencja Ochrony Środowiska wcześniej nie wymagała takiego ostrzeżenia.

Trzy powódki nie są uczestniczkami ugody zaproponowanej przez Bayer. Przeciwko firmie wniesiono około 65 tysięcy innych pozwów, których autorzy również wiążą raka z Roundupem. Bayer oczekuje na odrębne orzeczenie sądowe dotyczące ugody w dziesiątkach tysięcy takich spraw o wartości 7,25 mld dolarów, czyli 6,5 mld euro.

Bayer określa glifosat, substancję czynną Roundupu, jako bezpieczny i jeden z najlepiej zbadanych środków rolniczych. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska wcześniej uznała, że glifosat prawdopodobnie nie jest rakotwórczy, i obecnie ponownie ocenia jego bezpieczeństwo. Jednocześnie Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem w 2015 roku sklasyfikowała tę substancję jako prawdopodobnie rakotwórczą dla ludzi.

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